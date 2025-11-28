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DYPA Business Partners Awards: Βράβευση επιχειρήσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης
Εργασιακά
18:47 - 28 Νοε 2025

DYPA Business Partners Awards: Βράβευση επιχειρήσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης

Reporter.gr Newsroom
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Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η τελετή "DYPA Business Partners Awards", έναν θεσμό που αναγνωρίζει τις επιχειρήσεις με τη μεγαλύτερη συμβολή στην ενίσχυση της απασχόλησης, στη διασύνδεση με το ανθρώπινο δυναμικό και στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο Υφυπουργός Κώστας Καραγκούνης, ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων Νίκος Μηλαπίδης, η Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής και Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Αλεξάνδρα Πάλλη Γιαννακοπούλου, η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ Γιάννα Χορμόβα, ο Υποδιοικητής Βασίλης Γεωργιάδης καθώς και πλήθος στελεχών της Υπηρεσίας και εκπροσώπων επιχειρήσεων.

Πάνελ Συζήτησης: "ΔΥΠΑ & Επιχειρήσεις - Μαζί για την Ενίσχυση της Απασχόλησης"

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε πάνελ με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων Νίκου Μηλαπίδη, της Μαρίας Φραγκούλη (DEMO), του Δημήτρη Βουτσαρά (Metlen Energy and Metals) και του Κυριάκου Φιλίνη (ΣΕΒ).

Οι ομιλητές υπογράμμισαν τη σημασία της συνεχούς συνεργασίας επιχειρήσεων και ΔΥΠΑ για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών της αγοράς, την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και την αποτελεσματική κάλυψη θέσεων εργασίας.

Απονομή των DYPA Business Partners Awards 2025

Τα βραβεία ανέδειξαν επιχειρήσεις που ξεχώρισαν για τη συμβολή τους στη σύνδεση των αναγκών των εργοδοτών με το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό και στη στήριξη των δράσεων της ΔΥΠΑ.

Best Match Award – Όμιλος Σφακιανάκη: Για την επιτυχημένη υλοποίηση προσλήψεων σε ειδικότητες υψηλής εξειδίκευσης και την ουσιαστική συμβολή στη σύνδεση των επιχειρηματικών αναγκών με το κατάλληλο προσωπικό.

Most Loyal Award – LAMDA Development S.A.: Για τη σταθερή και συνεχή παρουσία της σε όλες τις "Ημέρες Καριέρας" της ΔΥΠΑ, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας την έμπρακτη δέσμευσή της στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Hiring Record Award – CQS A.E.: Για τις σχεδόν 170 προσλήψεις πανελλαδικά χωρίς καμία επιδότηση και για τη συμμετοχή της στην πρωτοβουλία "Ανεξάρτητη – Δυνατή – Ελεύθερη", υπογραμμίζοντας το κοινωνικό και επιχειρησιακό της αποτύπωμα.

Upskilling Champion Award – ΟΝΕΧ: Για τη συστηματική επένδυση στην κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων του προσωπικού, ενισχύοντας την επαγγελματική εξέλιξη και την ανταγωνιστικότητα των εργαζομένων της.

Η συμβολή της ΜΕΜΜΕ στη διασύνδεση επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού

Οι εκπρόσωποι των εταιρειών εξήραν το έργο της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ), επισημαίνοντας ότι έχει βελτιώσει ουσιαστικά τη διαδικασία κάλυψης θέσεων εργασίας και έχει ενισχύσει τον βαθμό συνεργασίας με τον επιχειρηματικό κόσμο. Παράλληλα, αναφέρθηκαν στη θετική επίδραση των "Ημερών Καριέρας", που έχουν πλέον εξελιχθεί σε θεσμό με υψηλή αποδοχή από επιχειρήσεις και πολίτες.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, δήλωσε: «Σήμερα η Ελλάδα διανύει μια περίοδο ρεκόρ στην απασχόληση, με την ανεργία να έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών, στο 8,1%. Αυτή η θετική εξέλιξη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με κάθε επιχείρηση να παίζει καθοριστικό ρόλο στο να ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας σε όλη τη χώρα. Στα πλαίσια των "DYPA Business Partners Awards 2025" βραβεύσαμε επιχειρήσεις που έχουν προσλάβει σημαντικό αριθμό εργαζομένων μέσω των πρωτοβουλιών όπως οι "Ημέρες Καριέρας". Η συνεχής αύξηση της απασχόλησης αποτελεί απόδειξη των προσπαθειών μας και της στενής συνεργασίας με τις επιχειρήσεις που στηρίζουν την οικονομία και δημιουργούν ευκαιρίες για όλους».

Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε: «Τα DYPA Business Partners Awards δεν είναι απλώς ένας θεσμός επιβράβευσης, αλλά η έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής μας να πρωτοπορούμε στις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, ενισχύοντας τον ρόλο της ΔΥΠΑ ως αξιόπιστου εταίρου για τις επιχειρήσεις που αναζητούν το κατάλληλο προσωπικό και σταθερού συμμάχου για τους πολίτες που επιδιώκουν ποιοτικές και βιώσιμες επαγγελματικές προοπτικές. Η εξωστρέφεια και η καινοτομία αποτελούν σταθερούς άξονες στη στρατηγική μας. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων ενισχύει τον ρόλο της, δημιουργώντας νέες συνεργασίες και υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές για τη διασύνδεση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας».

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