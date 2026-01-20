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Μακροχρόνια άνεργοι: Ασφάλιση και σύνταξη με πλήρη κάλυψη εισφορών από ΔΥΠΑ - Προϋποθέσεις ένταξης
Εργασιακά
08:20 - 20 Ιαν 2026

Μακροχρόνια άνεργοι: Ασφάλιση και σύνταξη με πλήρη κάλυψη εισφορών από ΔΥΠΑ - Προϋποθέσεις ένταξης

Reporter.gr Newsroom
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Μια σημαντική ρύθμιση σε διαβούλευση από το Υπουργείο Εργασίας ανοίγει νέες δυνατότητες για χιλιάδες μακροχρόνια ανέργους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους και να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, χωρίς να επιβαρύνονται οικονομικά.

Η νέα διάταξη καταργεί το προηγούμενο ηλικιακό όριο και προβλέπει πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τη ΔΥΠΑ, τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση, για έως πέντε έτη.

Με τη νέα διάταξη, το Υπουργείο Εργασίας θέτει σε εφαρμογή ένα μέτρο κοινωνικής προστασίας που «σώζει» τη σύνταξη πολλών πολιτών και ανοίγει έναν νέο δρόμο για ασφάλιση, χωρίς ηλικιακά όρια και οικονομική επιβάρυνση για τους δικαιούχους.

Προαιρετική ασφάλιση για έως πέντε χρόνια

Σύμφωνα με τη διάταξη, μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ για τουλάχιστον 12 μήνες και διαθέτουν ενεργή ψηφιακή κάρτα ανεργίας, μπορούν να συνεχίσουν την ασφάλισή τους για έως πέντε έτη πριν από τη θεμελίωση σύνταξης. Το μέτρο επιτρέπει στους δικαιούχους να συμπληρώσουν τα ένσημα που χρειάζονται για συνταξιοδότηση, χωρίς το κόστος να μεταφέρεται σε αυτούς, καθώς η ΔΥΠΑ αναλαμβάνει πλήρως την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ και στα επικουρικά ταμεία.

Η συγκεκριμένη διάταξη έρχεται να καλύψει κενό για όσους κινδύνευαν να χάσουν σύνταξη επειδή έμειναν εκτός αγοράς εργασίας για παρατεταμένο διάστημα. Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι πρόκειται για πρακτικό βήμα που διασφαλίζει ότι οι μακροχρόνια άνεργοι δεν θα μείνουν μετέωροι επειδή τους λείπουν λίγα ένσημα.

Δικαίωμα ένταξης και προϋποθέσεις

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι απέχουν έως πέντε έτη από τη θεμελίωση πλήρους σύνταξης, είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον 12 μήνες στη ΔΥΠΑ και έχουν ενεργή κάρτα ανεργίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει υποβολή αίτησης στο αρμόδιο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας, συνοδευόμενη από ασφαλιστικά βιβλιάρια ή βεβαιώσεις, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος ασφάλισης και βεβαίωση συνεχούς εγγραφής στη ΔΥΠΑ.

Η νέα ρύθμιση αντικαθιστά την προηγούμενη που επέτρεπε την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης μόνο σε όσους πληρούσαν συγκεκριμένα ηλικιακά κριτήρια, αφήνοντας εκτός χιλιάδες μακροχρόνια ανέργους.

Τι ισχύει για Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα

Στο μέτρο μπορούν να ενταχθούν και άνεργοι που προέρχονται από Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, με την προϋπόθεση όμως ότι ο χρόνος που θα αποκτηθεί μέσω της ρύθμισης δεν θα λογίζεται ως χρόνος βαρέας και ανθυγιεινής εργασίας. Η διάταξη, ωστόσο, δίνει στους δικαιούχους τη δυνατότητα να παραμείνουν ασφαλισμένοι και να αναγνωρίσουν χρόνο για θεμελίωση σύνταξης χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς.

Πλήρης η κάλυψη των εισφορών

Το κρίσιμο στοιχείο της νέας διάταξης είναι ότι η ΔΥΠΑ αναλαμβάνει πλήρως το κόστος των εισφορών, διασφαλίζοντας ότι ο χρόνος αυτός προσμετράται ως πραγματικός χρόνος ασφάλισης. Το μέτρο προσφέρει οικονομική ασφάλεια στους άνεργους, οι οποίοι δεν χρειάζεται να διαθέσουν ίδια κεφάλαια για να μην χάσουν ένσημα.

Η τελική μορφή της ρύθμισης θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση, η οποία θα ορίζει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τον τρόπο απόδοσης των εισφορών. Η πρωτοβουλία αναμένεται να δώσει ανακούφιση σε χιλιάδες ανέργους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση και δεν μπορούν να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα ένσημα λόγω παρατεταμένης ανεργίας.

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