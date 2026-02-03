ΑΔΕΔΥ: Τρίωρη στάση εργασίας για το 13ο και 14ο μισθό

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Σε στάση εργασίας προχωρούν σήμερα, Τρίτη (3/2), οι εργαζόμενοι όλων των σχέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα της Αττικής, από τις 12:00 έως τις 15:00, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στις 12:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), με βασικό αίτημα την άμεση έκδοση απόφασης για την επαναχορήγηση του 13ου και του 14ου μισθού, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις. Στη συγκέντρωση θα συμμετάσχουν και οι γενικοί σύμβουλοι της ΑΔΕΔΥ.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει η ΑΔΕΔΥ, θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών, με κύρια αιτήματα:

την επανεκκίνηση του 13ου και 14ου μισθού ,

πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων,

την κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης ,

τη χορήγηση του “κλεμμένου” μισθολογικού κλιμακίου ,

και την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα για πλήρη μισθολογική ένταξη.

Η ΑΔΕΔΥ καλεί επίσης τις Ομοσπονδίες-μέλη της να συμμετάσχουν τόσο στη συγκέντρωση στο ΣτΕ (Σταδίου 27 και Δραγατσανίου), όσο και στην πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών.