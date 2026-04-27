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Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα
Εργασιακά
07:18 - 27 Απρ 2026

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα

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Κατά την περίοδο 20 έως 24 Απριλίου θα καταβληθούν 1.366.334.451,81 ευρώ σε 2.666.941 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
• Στις 20 Απριλίου θα καταβληθούν 14.696.451,8 ευρώ σε 30.690 δικαιούχους για πληρωμή παροχών.
•Στις 24 Απριλίου θα καταβληθούν 1.295.000.000 ευρώ σε 2.585.000 για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαΐου 2026.
•Από τις 20 έως τις 24 Απριλίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 18.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
• 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
•18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
•55.000 ευρώ σε 100 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
•83.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Τελευταία τροποποίηση στις 27/04/2026 - 08:33
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