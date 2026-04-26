Τραμπ για τον ύποπτο των πυροβολισμών στο Λευκό Οίκο: «Άρρωστος άνθρωπος με αντιχριστιανικό μανιφέστο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέες δηλώσεις σχετικά με το περιστατικό ασφαλείας στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, περιγράφοντας τον ύποπτο ως «βαθιά διαταραγμένο άτομο» με έντονα ακραίες απόψεις.

Μιλώντας τηλεφωνικά στην εκπομπή Sunday Briefing του Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο άνδρας, ο οποίος επιχείρησε να εισέλθει οπλισμένος στον χώρο της εκδήλωσης, ακινητοποιήθηκε άμεσα από τις δυνάμεις ασφαλείας πριν καταφέρει να πλησιάσει την αίθουσα.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο ύποπτος είχε συντάξει ένα «έντονα αντιχριστιανικό μανιφέστο», προσθέτοντας πως το περιεχόμενό του αποκαλύπτει «βαθύ μίσος απέναντι στους χριστιανούς». Όπως σημείωσε, πρόκειται για έναν άνθρωπο που «αντιμετώπιζε προβλήματα εδώ και καιρό», ενώ υποστήριξε ότι και το οικογενειακό του περιβάλλον γνώριζε την κατάστασή του.

Στην εκδήλωση παρευρίσκονταν ο ίδιος ο πρόεδρος, η σύζυγός του Μελάνια Τραμπ, καθώς και πλήθος κυβερνητικών αξιωματούχων, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή περαιτέρω κίνδυνος χάρη στην άμεση αντίδραση των αρχών.

Το μανιφέστο του Κόουλ Τόμας πριν ανοίξει πυρ

Ο ύποπτος Κόουλ Τόμας Άλεν ύποπτος Κόουλ Τόμας Άλεν είναι ένας 31χρονος δάσκαλος εργάζεται ως δάσκαλος μερικής απασχόλησης και δημιουργός ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Σύμφωνα με αξιωματούχο των αρχών, πρόκειται για κάτοικο της περιοχής Τόρανς, κοντά στο Λος Άντζελες, στη νότια Καλιφόρνια, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αποδεχθεί την πράξη του.

Ο Κόουλ έστειλε ένα μανιφέστο στα μέλη της οικογένειάς του, πριν ανοίξει πυρ το βράδυ του Σαββάτου, αποκαλώντας τον εαυτό του «φιλικό ομοσπονδιακό δολοφόνο» και αποκαλύπτοντας ότι προσπαθούσε να σκοτώσει αξιωματούχους της κυβέρνησης.

«Το να γυρνάς και το άλλο μάγουλο ισχύει όταν εσύ ο ίδιος είσαι καταπιεσμένος. Εγώ δεν είμαι το άτομο που βιάστηκε σε ένα κέντρο κράτησης. Δεν είμαι ο ψαράς που εκτελέστηκε χωρίς δίκη», έγραφε ο Άλεν στο μανιφέστο, το οποίο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, παραδόθηκε στην αστυνομία από συγγενή του, όπως αναφέρει η New York Post.