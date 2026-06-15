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Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ - Αμειβόμενη εκπαίδευση σε 36 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση
Εργασιακά
16:29 - 15 Ιουν 2026

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ - Αμειβόμενη εκπαίδευση σε 36 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση

Reporter.gr Newsroom
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Από σήμερα, Δευτέρα (15/6) και ώρα 18:00, τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων εισαγωγής στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 36 ειδικότητες που παρουσιάζουν αυξημένες προοπτικές απασχόλησης στην αγορά εργασίας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι ηλικίας από 15 έως 29 ετών που διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου. Το πρόγραμμα μαθητείας διαρκεί δύο χρόνια και συνδυάζει θεωρητική εκπαίδευση με πρακτική άσκηση σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Οι μαθητές αμείβονται και ασφαλίζονται, λαμβάνοντας εβδομαδιαία αποζημίωση ύψους 130 ή 163 ευρώ, ανάλογα με τις ημέρες μαθητείας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr με τη χρήση προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Το σύστημα μαθητείας της ΔΥΠΑ εφαρμόζεται αδιάλειπτα από το 1952 και αποτελεί το μοναδικό οργανωμένο δυϊκό μοντέλο επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα. Συνδυάζει τη φοίτηση στη σχολή με την εκπαίδευση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επιτρέποντας στους μαθητές να αποκτούν ταυτόχρονα γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι σπουδαστές πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση κατά τις πρωινές ώρες σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ τα απογεύματα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στις σχολές.

Πέραν της αμοιβής και της ασφαλιστικής κάλυψης, οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες εκπαιδευτικές υποδομές και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, ενώ τους παρέχονται δωρεάν τα απαραίτητα βιβλία και εκπαιδευτικά βοηθήματα. Παράλληλα, προβλέπεται επίδομα στέγασης έως 240 ευρώ μηνιαίως και επίδομα σίτισης 9 ευρώ ημερησίως, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Επιπλέον, οι σπουδαστές δικαιούνται εκπαιδευτική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές, καθώς και αναβολή στράτευσης για όσο διάστημα διαρκεί η φοίτησή τους.

Για το νέο σχολικό έτος θα λειτουργήσουν συνολικά 36 ειδικότητες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών τομέων, από την υγεία, την αισθητική και τον τουρισμό έως τις νέες τεχνολογίες, τη βιομηχανία, την ενέργεια, την κυβερνοασφάλεια, τα logistics και τα τεχνικά επαγγέλματα.

Μεταξύ άλλων, οι διαθέσιμες ειδικότητες περιλαμβάνουν τη Μαγειρική Τέχνη, τις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, τη Βοηθό Νοσηλείας, τη Βοηθό Φαρμακείου, την Κομμωτική, την Αισθητική, την Υποστήριξη Συστημάτων Η/Υ, την Κυβερνοασφάλεια, τα Logistics, καθώς και πλήθος τεχνικών ειδικοτήτων που αφορούν την αυτοκίνηση, τους βιομηχανικούς αυτοματισμούς, τα ηλεκτρολογικά συστήματα, τις ενεργειακές εγκαταστάσεις, την αεροπορική και ναυπηγική βιομηχανία.

Η ΔΥΠΑ επισημαίνει ότι στόχος του θεσμού παραμένει η άμεση σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, προσφέροντας στους νέους ουσιαστικά εφόδια για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

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