Βουλή: «Πράσινο φως» από την επιτροπή στο νομοσχέδιο για ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών

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Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για εργασία ίσης αξίας.

Υπέρ της ρύθμισης τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν οριστικά κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια.

Κεραμέως: «Αδιανόητο το χάσμα αμοιβών, όλοι συμφωνούν θεωρητικά»

Η Υπουργός Εργασίας άσκησε κριτική στη στάση της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι κανένα κόμμα δεν έχει μέχρι στιγμής δηλώσει θετική ψήφο για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας.

«Είναι αδιανόητο, το 2026 μια γυναίκα να αμείβεται λιγότερο από έναν άνδρα για την ίδια εργασία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το ζήτημα θεωρητικά βρίσκει σύμφωνους όλους, αλλά δεν αποτυπώνεται σε κοινοβουλευτική στήριξη.

Αγορά εργασίας: Ρεκόρ ροών και ιστορικό ισοζύγιο απασχόλησης

Παρουσιάζοντας στοιχεία για την απασχόληση, η υπουργός έκανε λόγο για ιστορικό ρεκόρ στο ισοζύγιο προσλήψεων και αποχωρήσεων.

Όπως ανέφερε, καταγράφονται 332.843 νέες θέσεις εργασίας στο πρώτο πεντάμηνο του έτους, επίδοση που αποτελεί την υψηλότερη των τελευταίων 25 ετών.

Μισθοί: Στόχος τα 1.500 ευρώ – «Ήδη στα 1.528 ευρώ»

Η κα. Κεραμέως επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι ο μέσος μισθός θα ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ έως το 2027, σημειώνοντας ότι ο στόχος έχει ήδη επιτευχθεί νωρίτερα.

«Σήμερα ο μέσος μισθός βρίσκεται στα 1.528 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιθεώρηση Εργασίας: Ιστορικά υψηλοί έλεγχοι και πρόστιμα

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην Επιθεώρηση Εργασίας, την οποία η υπουργός χαρακτήρισε ως έναν κρίσιμο μηχανισμό ελέγχου της αγοράς εργασίας, πλέον με τη μορφή ανεξάρτητης αρχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το 2025 καταγράφηκαν:

82.412 έλεγχοι

17.556 κυρώσεις

Πρόστιμα που ξεπερνούν τα 53 εκατ. ευρώ

Η υπουργός έκανε λόγο για «χρονιά ρεκόρ» ως προς τη δράση της υπηρεσίας, επισημαίνοντας την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.