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Κεραμέως: Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χηρείας και διατήρηση των δύο εθνικών συντάξεων
Εργασιακά
12:33 - 02 Ιουλ 2026

Κεραμέως: Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χηρείας και διατήρηση των δύο εθνικών συντάξεων

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς των συντάξεων χηρείας ανακοίνωσε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, προαναγγέλλοντας νομοθετική ρύθμιση που καταργεί οριστικά τις περικοπές που προβλέπονταν μετά την πάροδο της τριετίας για τους δικαιούχους που υπάγονταν στο πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου.

Όπως ανέφερε η υπουργός, η κυβέρνηση προχωρά στην άρση μιας ρύθμισης που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα θα συνεχίσουν να τις εισπράττουν χωρίς καμία μεταβολή.

Καταργείται η μείωση μετά την τριετία

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη που θα κατατεθεί στη Βουλή, καταργείται η πρόβλεψη του νόμου Κατρούγκαλου για μείωση της σύνταξης χηρείας μετά την παρέλευση τριών ετών από τη χορήγησή της.

Έτσι, οι συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χηρείας μετά την εφαρμογή του συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος ασφαλισμένου, χωρίς να εφαρμόζεται η προβλεπόμενη περικοπή κατά 35%.

Παράλληλα, όσοι είχαν ήδη υποστεί τη συγκεκριμένη μείωση θα δουν τις αποδοχές τους να επανέρχονται στο 70% της σύνταξης του θανόντος, ενώ όσοι επρόκειτο να επηρεαστούν το προσεχές διάστημα δεν θα υποστούν τελικά καμία μείωση.

Καμία αναδρομική επιβάρυνση

Η υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση επιστροφής χρημάτων οι συνταξιούχοι χηρείας στους οποίους, αν και προβλεπόταν από τον νόμο, δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή.

Με τη νέα ρύθμιση, ξεκαθαρίζεται ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά ποσά από κανέναν δικαιούχο, δίνοντας τέλος στην αβεβαιότητα που υπήρχε για χιλιάδες συνταξιούχους.

Διατηρούνται οι δύο εθνικές συντάξεις

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κ. Κεραμέως και στις περιπτώσεις σώρευσης συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Όπως διευκρίνισε, όταν η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων προκύπτει από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα –όπως συμβαίνει σε αρκετές συντάξεις χηρείας– η διπλή εθνική σύνταξη θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται κανονικά.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη σημαίνει ότι οι δικαιούχοι δεν θα υποστούν καμία περικοπή ούτε στο ποσό της εθνικής σύνταξης που λαμβάνουν.

Η χρηματοδότηση της παρέμβασης

Αναφερόμενη στο δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης, η υπουργός Εργασίας υποστήριξε ότι οι απαραίτητοι πόροι προέρχονται από την αυξημένη εισπραξιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων, η οποία, σύμφωνα με το υπουργείο, συνδέεται κυρίως με την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Όπως ανέφερε, το 2025 τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων ξεπέρασαν τους στόχους κατά περισσότερα από 800 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την ίδια, το επιπλέον αυτό δημοσιονομικό περιθώριο αξιοποιήθηκε για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και για την κατάργηση σημαντικού μέρους της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η θετική πορεία συνεχίζεται και το 2026. Με βάση τα στοιχεία του πρώτου τετραμήνου (Ιανουάριος – Απρίλιος), τα έσοδα υπερβαίνουν ήδη τους αρχικούς στόχους κατά 517 εκατομμύρια ευρώ.

Η υπουργός απέδωσε την εξέλιξη αυτή στην επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, η οποία εφαρμόζεται πλέον σε περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους, συμβάλλοντας –όπως είπε– στην καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και στην ενίσχυση των εσόδων του ασφαλιστικού συστήματος.

Όπως τόνισε, η υπεραπόδοση αυτή επιτρέπει στην κυβέρνηση να προχωρήσει στη συγκεκριμένη κοινωνική παρέμβαση, με στόχο την αποκατάσταση αδικιών που αντιμετώπιζαν οι δικαιούχοι συντάξεων χηρείας και τη διασφάλιση της οικονομικής τους στήριξης.

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