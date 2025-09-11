Πώς θα εξασφαλίσετε φορο-έκπτωση έως €2.200 με ηλεκτρονικές συναλλαγές

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Οι φορολογούμενοι έχουν την ευκαιρία να μειώσουν τον λογαριασμό της εφορίας για το 2026 έως και 2.200 ευρώ, εκμεταλλευόμενοι τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιούν μέχρι το τέλος του έτους. Το «κλειδί» βρίσκεται στις πληρωμές που γίνονται προς 20 συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών.

Όπως αναφέρει τόσο το υπουργείο Οικονομικών, όσο και οι φοροτεχνικοί με σωστό προγραμματισμό και χρήση ηλεκτρονικών αποδείξεων, οι φορολογούμενοι μπορούν να επωφεληθούν από σημαντικές μειώσεις φόρου και να μειώσουν τον λογαριασμό της εφορίας το 2026 έως και 2.200 ευρώ.

Ποιες δαπάνες δίνουν έξτρα έκπτωση φόρου

Οι πληρωμές που οδηγούν σε φορολογική έκπτωση περιλαμβάνουν: Υπηρεσίες κτηνιάτρου Εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, ηλεκτρολόγου, ξυλουργού Συντήρηση θέρμανσης, μόνωση, τοιχοποιία, σοβάτισμα, τοποθέτηση πλακιδίων, στέγης και παραθύρων λαμαρίνας, σκυροδέματος Υπηρεσίες ταξί Κομμωτήρια, κουρεία και καταστήματα ομορφιάς Υπηρεσίες κηδειών Μασάζ, φυσική ευεξία, καθαρισμός και οικιακές υπηρεσίες Ανάπτυξη φωτογραφιών, σχολές χορού, γυμναστήρια και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με συνδρομή Διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου Προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες) Νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φροντίδας παιδιών Ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

Για να ισχύσει η έκπτωση, οι δαπάνες πρέπει να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα, όπως:

Χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες

Προπληρωμένες κάρτες (prepaid)

e-banking

e-wallet

PayPal

IRIS

Ποσοστό έκπτωσης και όρια

Για το φορολογικό έτος 2025, εκπίπτει από το εισόδημα το 30% των ηλεκτρονικών πληρωμών που γίνονται στις παραπάνω κατηγορίες επαγγελμάτων, με ανώτατο όριο τις 5.000 ευρώ ετησίως.

Η έκπτωση φόρου ανάλογα με το εισόδημα ανέρχεται σε:

Έως 450 ευρώ για εισόδημα έως 10.000 ευρώ

Έως 1.100 ευρώ για εισόδημα 10.000–20.000 ευρώ

Έως 1.400 ευρώ για εισόδημα 20.000–30.000 ευρώ

Έως 1.800 ευρώ για εισόδημα 30.000–40.000 ευρώ

Έως 2.200 ευρώ για εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ

Σημαντικό είναι ότι για δαπάνες που υπερβαίνουν το όριο, η έκπτωση περιορίζεται στο μέγιστο ποσό των 5.000 ευρώ. Για παράδειγμα:

Δαπάνες 5.000 ευρώ → έκπτωση 1.500 ευρώ

Δαπάνες 10.000 ευρώ → έκπτωση 3.000 ευρώ

Δαπάνες 15.000 ευρώ → έκπτωση 4.500 ευρώ

Δαπάνες 20.000 ευρώ → έκπτωση 5.000 ευρώ (ανώτατο όριο)

Επιπλέον, το ποσό που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα ή ακίνητη περιουσία. Δηλαδή, αν κάποιος δηλώσει εισόδημα 4.500 ευρώ και το ποσό της έκπτωσης από τις δαπάνες φτάνει τις 5.000 ευρώ, θα αφαιρεθούν μόνο τα 4.500 ευρώ.

Ποιοι δικαιούνται την έκπτωση

Η πρόσθετη έκπτωση αφορά αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα που έχουν εισόδημα από:

Μισθωτή εργασία

Συντάξεις

Οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας

Εκμίσθωση ακινήτου

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν την έκπτωση πρέπει να: