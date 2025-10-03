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Πάνω από 4 εκατ. πολίτες χρωστούν στην εφορία - Σε «χαμηλή πτήση» οι ρυθμίσεις
Φορολογία
08:11 - 03 Οκτ 2025

Πάνω από 4 εκατ. πολίτες χρωστούν στην εφορία - Σε «χαμηλή πτήση» οι ρυθμίσεις

Γιώργος Αλεξάκης
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Αυγάτισαν κατά 4,5 δισ. ευρώ μέσα σε ένα χρόνο τα «κόκκινα» χρέη στην εφορία, ενώ ο αριθμός των οφειλετών έχει αυξηθεί κατά 172.263 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στους 4.001.794 οφειλέτες.   
Η εικόνα αυτή αποτελεί μια εύγλωττη αποτύπωση ρης κατάστασης στην κοινωνία, όπου πέρα από τις αναφορές για 'ιστορίες επιτυχίας" καταγράφεται και αδυναμία εκατομμυρίων πολιτών να ανταπεξέλθουν σε βασικές τους υποχρεώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση, τα στοιχεία της τριμηνιαίας έκθεσης του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (ΓΠΚΒ), που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη, οι συνολικές οφειλές στο τέλος Ιουλίου, εκτοξεύθηκαν στα 111,829 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 4,558 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το τέλος Ιουλίου του 2024.

Ανεπίδεκτα είσπραξης

Με βάση τα όσα καταγράφει το ΓΠΚΒ, στη βάση των δεδομένων της ΑΑΔΕ, το 23,57% του συνολικού ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φορολογικές αρχές, το οποίο αντιστοιχεί σε 26,35 δισ. ευρώ, αφορά οφειλές που χαρακτηρίζονται ως «ανεπίδεκτες είσπραξης», δηλαδή περιπτώσεις στις οποίες είναι αδύνατη η είσπραξη των χρεών, επειδή ο οφειλέτης και οι συνυπόχρεοί του δε διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων και απαιτήσεών του.

Σε “χαμηλή πτήση” οι ρυθμίσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση όσα καταγράφει η Έκθεση, η διαδικασία ρυθμίσεων δεν “τραβάει”. Έτσι, από το σύνολο των θεωρητικά εισπράξιμων χρεών (84,5 δισ. ευρώ) μόλις το 2,96% (3,31 δισ. ευρώ) είναι ρυθμισμένα.

Το υψηλότερο ποσοστό των συνολικών ρυθμισμένων οφειλών (16%) εντοπίζεται σε οφειλές από 500 έως 10.000 ευρώ, ενώ εντός αυτού του εύρους το ποσοστό των ρυθμισμένων οφειλών αγγίζει το 18,62% για ποσά από 2.000 έως 3.000 ευρώ.

Οι μεγάλοι οφειλέτες

Με βάση την έκθεση οι λίγοι χρωστούν τα πολλά. Έτσι, το 0,25% των οφειλετών, δηλαδή μόλις 9.946 φυσικά και νομικά πρόσωπα χρωστούν το 76,32% του συνολικού ποσού των οφειλών, δηλαδή 85,34 δισ. ευρώ . Ουσιαστικά πρόκειται για οφειλέτες που χρωστούν πάνω από 1.000.000 ευρώ έκαστος.

Παράλληλα, στις χαμηλότερες κατηγορίες οφειλής (μέχρι 20.000 ευρώ), ο αριθμός των οφειλετών αυξάνεται κατά 154.998 πρόσωπα. Ουσιαστικά, πάνω από 3.600.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα χρωστούν ποσά μέχρι 10.000 ευρώ.

Ειδικότερα, τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που παρουσίασε το Γ.Π.Κ.Β. δείχνουν ότι:

-Το 60,99% των μη ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών ύψους 85,47 δισ. ευρώ, δηλαδή τα 52,12 δισ. ευρώ, πηγάζουν από φορολογικές οφειλές. Το υπόλοιπο ποσό προέρχεται από άλλες κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό είσπραξης, όπως πρόστιμα (φορολογικά και μη φορολογικά) τα οποία αποτελούν το 28,57%, καθώς αγγίζουν τα 24,41 δισ. ευρώ και μη φορολογικές οφειλές (δάνεια, δικαστικά έξοδα, καταλογισμοί κτλ.), οι οποίες αποτελούν το 10,45% που αντιστοιχεί σε 8,92 δισ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι 8,46 δισ. ευρώ από τις φορολογικές οφειλές πηγάζουν από αφερέγγυους οφειλέτες και 15,86 δισ. ευρώ αφορούν σε οφειλές με λήξη δόσεων πέραν της τελευταίας δεκαετίας, απομένουν 27,3 δισ. ευρώ οφειλών από τις οποίες, σύμφωνα με στοιχεία της Α.Α.Δ.Ε., πηγάζει άνω του 90% των εισπράξεων. Δηλαδή, το σύνολο σχεδόν των εισπράξεων προέρχεται από μόλις το 31,95% των μη ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών.

Αναλύοντας περαιτέρω τις φορολογικές οφειλές που περιλαμβάνονται στο πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο (52,12 δισ. ευρώ) διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (47,73%) αφορά τον ΦΠΑ, καθώς οι οφειλές αγγίζουν τα 24,88 δισ. ευρώ. Ακολουθεί ο φόρος εισοδήματος με ποσοστό 41,70%, ενώ οι φόροι στην περιουσία καταγράφουν χαμηλό ποσοστό 5,36% αφού περιλαμβάνουν οφειλές ύψους μόλις 2,79 δισ. Ευρώ.

-Στο τέλος Ιουλίου 2025 παρατηρείται αύξηση του αριθμού των φορολογουμένων που είναι οφειλέτες ληξιπρόθεσμων χρεών κατά 172.263 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σε σύγκριση με το τέλος Ιουλίου 2024. Ο αριθμός αυτός διαμορφώθηκε στα 4.001.794 στο τέλος του φετινού Ιουλίου. Η εν λόγω αύξηση προέρχεται από τις χαμηλότερες κατηγορίες οφειλής (μέχρι 20.000 ευρώ), με τον αριθμό των οφειλετών της κατηγορίας αυτής να αυξάνεται κατά 154.998 πρόσωπα.

-Το 96,5% του συνόλου των οφειλών είναι ποσά άνω των 10.000 ευρώ. Ειδικότερα δε, το 76,32% των οφειλών είναι ποσά μεγαλύτερα του 1 εκατομμυρίου ευρώ, τα οποία χρωστά μόλις το 0,25% των οφειλετών. Δηλαδή τα 85,347 δισ. ευρώ από τα 111,829 δισ. ευρώ του συνόλου των οφειλών βαρύνουν μόλις 9.946 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Αντίθετα, το 90,38% των οφειλετών, δηλαδή 3.616.881 φυσικά και νομικά πρόσωπα, χρωστούν ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 10.000 ευρώ, το συνολικό ποσό των οποίων ανέρχεται μόλις σε 3,88 δισ. ευρώ και αντιστοιχεί μόλις στο 3,47% των συνολικών οφειλών.

Τα φυσικά πρόσωπα

Με βάση την έκθεση:

-Οι οφειλές των φυσικών προσώπων αποτελούν το 38,2% του συνόλου, αγγίζοντας τα 42,7 δισ. ευρώ, ενώ οι οφειλές των νομικών προσώπων διαμορφώνονται στα 69,1 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 61,8% του συνόλου.

-Στα μικρά ποσά οφειλών το σύνολο σχεδόν του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου προέρχεται από τα φυσικά πρόσωπα. Ενδεικτικό είναι ότι το 98% των οφειλών κάτω των 50 ευρώ και το 87,6% των οφειλών κάτω των 10.000 ευρώ πηγάζει από τα φυσικά πρόσωπα. Αντίστοιχα, το πλήθος των φυσικών προσώπων που οφείλουν λιγότερα από 50 ευρώ αντιστοιχεί στο 95,9% των οφειλετών αυτής της κατηγορίας οφειλής, ενώ για οφειλές μικρότερες των 10.000 ευρώ το πλήθος των φυσικών προσώπων διαμορφώθηκε στο τέλος του Ιουλίου του 2025 στα 3.197.097 άτομα, αποτελώντας το 88,4% του συνόλου των οφειλετών με χρέη μέχρι 10.000 ευρώ.

Τα νομικά πρόσωπα

Επίσης, με βάση την Έκθεση, στα “ρετιρέ” των οφειλετών είναι νομικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα:

-Στην κατηγορία ληξιπρόθεσμου υπολοίπου άνω του 1 εκατ. ευρώ τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στις οφειλές κατά 69,8%, με το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπό τους να αγγίζει στο τέλος του Ιανουαρίου 2025 τα 59,54 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, το πλήθος των νομικών προσώπων που οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 6.151, αποτελώντας το 61,84% του πλήθους των οφειλετών με χρέη πάνω από 1 εκατ. ευρώ.

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