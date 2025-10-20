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Ανακάμπτει η αγορά κρυπτογράφησης: Κοντά στα $111.000 το Bitcoin – Σε τροχιά ανόδου τα alts
Νομίσματα
14:54 - 20 Οκτ 2025

Ανακάμπτει η αγορά κρυπτογράφησης: Κοντά στα $111.000 το Bitcoin – Σε τροχιά ανόδου τα alts

Reporter.gr Newsroom
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Η αγορά των κρυπτονομισμάτων σημείωσε σημαντική ανάκαμψη το τελευταίο 24ωρο, με το Bitcoin να ξεπερνά τα 111.000 δολάρια, αγγίζοντας στιγμιαία τα 111.200 δολάρια.  

Παρά τη βραχυπρόθεσμη πτώση που είχε καταγράψει προς το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, όταν η τιμή υποχώρησε κάτω από τα 104.000 δολάρια, η αγορά ανέκτησε την δυναμική της, με την κεφαλαιοποίηση του Bitcoin να ξεπερνά τα 2,2 τρισ. δολάρια και την κυριαρχία του στην αγορά να φτάνει περίπου το 57,1%.

Η ανάκαμψη της αγοράς ενισχύθηκε από τη βελτίωση της παγκόσμιας διάθεσης για ρίσκο, με τις μετοχές να ανεβαίνουν και τους επενδυτές να στρέφονται ξανά σε πιο ευμετάβλητα περιουσιακά στοιχεία.

Επιπλέον, η πιο ήπια στάση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τους δασμούς, καθώς και οι ενδείξεις ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) μπορεί να χαλαρώσει τη νομισματική πολιτική αργότερα μέσα στο έτος, βοήθησαν στην ηρεμία των αγορών.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε, επίσης, ότι θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη σύνοδο APEC στη Σεούλ, αφήνοντας να εννοηθεί η πιθανότητα μιας δίκαιης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, αποφεύγοντας έτσι έναν εμπορικό πόλεμο.

Σε επίπεδο altcoins, το Ethereum παρουσίασε άνοδο 5%, ξεπερνώντας και πάλι το ψυχολογικό όριο των 4.000 και υπεραποδίδοντας σε σχέση με το Bitcoin. Άλλα εναλλακτικά ψηφιακά νομίσματα, όπως τα Dogecoin, Cardano, Hype κ.ά., βρέθηκαν σε θετικό έδαφος, αν και με πιο μέτρια κέρδη.

Οι αναλυτές εφιστούν την προσοχή

Παρά την ανάκαμψη, αναλυτές επισημαίνουν πως η βραχυπρόθεσμη τάση δεν σημαίνει απαραίτητα μια μόνιμη αλλαγή στην αγορά.

Παράγοντες όπως η ήπια ρευστότητα, η ισχύς του δολαρίου ΗΠΑ και η αβεβαιότητα για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων της Fed συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά τη δομή της αγοράς.

Επίσης, η πρόσφατη άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων και οι γεωπολιτικές εντάσεις, όπως οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στη Γάζα και οι εξελίξεις στην Ουκρανία, διατηρούν τους θεσμικούς επενδυτές σε στάση αναμονής.

Στήριγμα οι στρατηγικοί επενδυτές

Ωστόσο, η συσσώρευση από εταιρικούς επενδυτές συνεχίζεται αμείωτη.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του BitcoinTreasuries, μέσα στους τελευταίους 30 μήνες οι θεσμικοί αύξησαν τα holdings τους σε Bitcoin κατά 8,4%, φτάνοντας συνολικά τα 4,04 εκατομμύρια BTC.

Παράλληλα, αυξάνεται η προσβασιμότητα σε κρυπτονομίσματα για το ευρύ κοινό, με μεγάλους θεσμούς όπως η BlackRock και η 21Shares να λανσάρουν νέα crypto ETPs στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Επιπλέον, το χρηματοοικονομικό ισοζύγιο της Ευρωζώνης παρουσιάζει ενδιαφέρουσες εξελίξεις.

Παρά τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τον Αύγουστο του 2025, το οποίο διαμορφώθηκε σε 12 δισ. ευρώ (μείωση 18 δισ. ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα), η βελτίωση στο χρηματοοικονομικό ισοζύγιο συνεχίζεται, με τις επενδύσεις να παραμένουν σε θετικό έδαφος συγκριτικά με το κύμα αποεπενδύσεων που είχε σημειωθεί το προηγούμενο έτος.

Συνολικά, παρά τις βραχυπρόθεσμες προκλήσεις και αβεβαιότητες, τόσο η αγορά των κρυπτονομισμάτων όσο και οι χρηματοοικονομικές ροές στην Ευρωζώνη δείχνουν σημάδια ανάκαμψης και σταθεροποίησης, υποδηλώνοντας μια περίοδο σχετικής ανασύνταξης και νέων επενδυτικών ευκαιριών.

Ημερήσιες τάσεις

Το μεσημέρι της Δευτέρας (20/10), το Bitcoin κινείται κοντά στα 111.000 δολάρια με κέρδη κοντά στο 3%.

Πιο αναλυτικά, κερδίζει 2,8% αγγίζοντας τα 110.856,10 δολάρια, ενώ την ίδια στιγμή το Ethereum έχει ξεπεράσει για λίγο τα 4.000 δολάρια και διαπραγματεύεται στα 4.031,40 δολάρια με κέρδη 2,68%.

Το XRP ενισχύεται κατά 3,26% στα 2,45 δολάρια, το Dogecoin κατά 3,35% στο 0,1999 δολάριο και το Cardano 3,33% στο 0,6645 δολάριο.

Την ίδια ώρα, το Solana ενισχύεται κατά 1,37% και αγγίζει τα 191,68 δολάρια, ενώ το Monero ανεβαίνει στα 319,98 δολάρια με κέρδη 1,84% και το Shiba Inu «παίζει» στο 0,00001025 δολάριο ενισχυόμενο κατά 2,02%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κινείται στα 3,852 τρισ. δολάρια με κέρδη που πλησιάζουν το 2,5%.

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