Επιχειρήσεις: Σενάρια για φορολογικές παρεμβάσεις από το 2027

Στο επίκεντρο του κυβερνητικού ενδιαφέροντος αναμένεται να μπουν από τη νέα χρονιά σχέδια για αλλαγές στη φορολογία επιχειρήσεων.

Προφανώς, κριτήριο για τις όποιες κινήσεις θα είναι τα δημοσιονομικά περιθώρια που θα υπάρχουν, αλλά και τα όρια αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών, που θέτει η ΕΕ. Όπως αναφέρεται από αρμόδιες πηγές, είναι ακόμη νωρίς για προβλέψεις, ωστόσο, όπως φαίνεται, η υπέρβαση των στόχων στα φορολογικά έσοδα είναι δεδομένη για τη φετινή χρονιά.

Σημειώνεται ότι την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 68.742 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.259 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Η υπερεκτέλεση αυτή οφείλεται κυρίως στην είσπραξη, κατά τον μήνα Νοέμβριο, της έκτης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ύψους 2.109 εκατ. ευρώ, η οποία είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τον Δεκέμβριο 2025. Εξαιρουμένου του ανωτέρω ποσού από το ΤΑΑ, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 150 εκατ. ευρώ ή 0,2% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 64.970 εκατ. ευρώ, που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Με το «κλείσιμο» πάντως του οικονομικού έτους, των δεδομένων για το ΑΕΠ του 2025, αλλά και με βάση την πορεία των πρώτων μηνών του 2026, θα φανεί εάν υπάρχει υπεραπόδοση στα έσοδα αλλά κυρίως ποια επιπλέον έσοδα θα αναγνωριστούν ως «ενεργητικά μέτρα», που έχουν μόνιμο αποτύπωμα στο κρατικό ταμείο. Έτσι, μόνο, μπορεί να δημιουργηθεί επιπλέον δημοσιονομικός χώρος για παροχές ή μείωση φορολογίας.

Από την ερχόμενη άνοιξη λοιπόν και αφού έχει «κλείσει» ο λογαριασμός του 2025 θα ξεκινήσει το «ζύγισμα» και εν συνεχεία μια διαδικασία έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιθανών δράσεων, που θα «πατήσουν» στις εκτιμήσεις για μόνιμα επιπλέον έσοδα. Εκεί θα κριθεί το κατά πόσο θα περάσει η εφαρμογή μόνιμων μέτρων.

Πάντως, πριν λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του, έδωσε στίγμα εστιάζοντας σε ένα «πακέτο» στήριξης για τις επιχειρήσεις. Όπως είπε, «οι επιχειρήσεις έχουν κέρδη έστω και με μειωμένους φορολογικούς συντελεστές, μπορούν τελικά να εισφέρουν περισσότερο στον κρατικό προϋπολογισμό».

«Εισπράττουμε πια και από φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία εισπράτταμε πριν», σημείωσε ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να προσθέσει πως «για το ζήτημα της προκαταβολής κρατήστε έναν αστερίσκο να με ξαναρωτήσετε του χρόνου.»

Οι κινήσεις για τις επιχειρήσεις

Εν όψει, λοιπόν, και των πολιτικών εξελίξεων, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση έχει αφήσει ανοιχτό το να λάβει μέτρα για τις επιχειρήσεις, με ορίζοντα το 2027.

Έτσι, στο «τραπέζι» είναι παρεμβάσεις στο μέτωπο της μείωσης των φορολογικών βαρών, της βελτίωσης της ρευστότητας, ενώ ήδη έχει γίνει λόγος για κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους επαγγελματικούς λογαριασμούς, αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο των ενδοομιλικών συναλλαγών.

Ειδικότερα, στο «ζύγι» αναμένεται να μπουν:

1. Μια μείωση της προκαταβολής φόρου. Σήμερα οι επιχειρήσεις καλούνται να προκαταβάλουν έως και το 80% του φόρου που αντιστοιχεί στην επόμενη χρήση, κάτι που “κουρεύει” τη ρευστότητά τους και προφανώς την ανάπτυξή τους, κάτι που προφανώς επηρεάζει και την όλη εικόνα της οικονομίας και των δημοσίων εσόδων.

2. Ένα πλάνο αλλαγών της φορολογίας στους επιχειρηματικούς ομίλους με εστίαση στις συναλλαγές των θυγατρικών με τη μητρική εταιρεία. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο προχωρά σε ανάθεση εξειδικευμένης μελέτης για τη σκοπιμότητα ενός τέτοιου μέτρου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, στόχος είναι η πλήρης «χαρτογράφηση» των συστημάτων φορολόγησης των μεγάλων επιχειρηματικών σχημάτων σε άλλες ευρωπαϊκές και διεθνείς οικονομίες, η ανάλυση του τρόπου τιμολόγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών και η παρουσίαση λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της κυβέρνησης για εναρμόνιση με τα πρότυπα του ΟΟΣΑ και της ΕΕ, αλλά και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας ως επενδυτικού προορισμού. Όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, «η Ελλάδα οφείλει να διαθέτει ένα πλαίσιο απολύτως συμβατό με τις καλύτερες πρακτικές της ΕΕ, ώστε να παρέχει προβλεψιμότητα στις επιχειρήσεις και να περιορίζει τις «γκρίζες ζώνες» στις ενδοομιλικές συναλλαγές».

3. Πλάνο για κατάργηση τέλους επιτηδεύματος, που άλλωστε, αποτελεί πάγιο αίτημα της επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς θεωρείται αντιαναπτυξιακός φόρος.

4. Σχέδιο για την άρση της εκκρεμότητας για τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό. Με βάση τη ψηφισμένη ρύθμιση του 2019 το ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ προσαυξάνεται με συγκεκριμένους συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό και το ποσό των δόσεων που θα εξοφλούν οι οφειλέτες επαγγελματίες. Το ποσό του τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο η εφορία δεν θα μπορεί να «βάζει χέρι» θα αυξάνεται εφόσον ο οφειλέτης έχει ρυθμίσει τα χρέη του και έχει καταβάλλει δυο δόσεις, έχει δηλώσει τον λογαριασμό για τον οποίο ζητά εξαίρεση από τις κατασχέσεις και πληρώνει εμπρόθεσμα τις δόσεις.