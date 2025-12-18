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ΑΑΔΕ: Απλούστευση των διαδικασιών μητρώου για πολίτες και επιχειρήσεις
Φορολογία
15:05 - 18 Δεκ 2025

ΑΑΔΕ: Απλούστευση των διαδικασιών μητρώου για πολίτες και επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Σε ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού των διαδικασιών Φορολογικού Μητρώου, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων, καθώς και την ενίσχυση της διαφάνειας των συναλλαγών και της φορολογικής συμμόρφωσης, προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με την Α. 1181/2025 απόφαση του Διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή.

Η νέα απόφαση, που αποτελεί κομβικό βήμα για τη Διοίκηση, καθώς κωδικοποιεί όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο Φορολογικό Μητρώο από το 2014 έως σήμερα, θεσπίζοντας ένα ενιαίο και σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, απλουστεύει τις διαδικασίες που σχετίζονται με την απόδοση και διαχείριση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (έναρξη, διακοπή, μεταβολές).

Μεταξύ άλλων στην νέα απόφαση προβλέπεται:

· Η έννοια της αδρανοποίησης επιχειρήσεων. Η ΑΑΔΕ, με οίκοθεν διαδικασίες, για σκοπούς εκκαθάρισης του Φορολογικού Μητρώου από λανθασμένες ή μη ενεργές εγγραφές, δύναται να θέτει, με κεντρικές διαδικασίες, ΑΦΜ σε μη ενεργή κατάσταση.

· Η καταχώρηση εγγυτέρων συγγενών ή κληρονόμων στο Φορολογικό Μητρώο, με την υποβολή του εντύπου Δ210 και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από οποιονδήποτε εξ αυτών, χωρίς να απαιτείται πλέον η ρητή συγκατάθεσή των λοιπών, με προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

Επιπλέον, η απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες της οικονομικής δραστηριότητας και αξιοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία, φέρνει σημαντικές βελτιώσεις στις υφιστάμενες διαδικασίες μητρώου, όπως:

· ενίσχυση της διαλειτουργικότητας του φορολογικού μητρώου με μητρώα άλλων φορέων

· αξιοποίηση του Προσωπικού Αριθμού στην ταυτοποίηση φυσικών προσώπων, σύμφωνα με το ΠΔ 40/2025

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

  • Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00
  • Ψηφιακά στο my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας «Θέματα Μητρώου»
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