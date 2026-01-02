ΑΑΔΕ: Πρόστιμα σε περίπου 800.000 ιδιοκτήτες ακινήτων για τα τέλη κυκλοφορίας

Το ποσοστό αυτό είναι στα ίδια επίπεδα με τα τέλη κυκλοφορίας του 2025.
Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη καταβολή είναι:
•25% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως και 2/2/2026.
•50% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως και 2/3/2026.
•ισόποσο των τελών κυκλοφορίας, σε περίπτωση:
○ εξόφλησης από 3/3/2026 και μετέπειτα ή
○ μερικής εξόφλησης ή μη εξόφλησης των Τελών Κυκλοφορίας έτους 2026.
Τα ανωτέρω πρόστιμα μειώνονται στο 50% για τα επιβατικά οχήματα δημοσίας χρήσης (ταξί), τα φορτηγά και τα λεωφορεία.