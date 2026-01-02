Κλιμακώνεται η ένταση στην Υεμένη: Νέοι βομβαρδισμοί σε βάσεις αυτονομιστών στη Χαντραμούτ

Σύμφωνα με το Μεταβατικό Συμβούλιο του Νότου (STC), πλήγματα δέχτηκαν τόσο το αεροδρόμιο της Σεϊχούν, στην κεντρική Υεμένη, όσο και η στρατιωτική βάση της ίδιας πόλης. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι άκουσαν και είδαν τις επιθέσεις στις δύο τοποθεσίες.
Η κυβέρνηση έχει κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την Τρίτη, επικαλούμενη την επέλαση των αυτονομιστών. Το Σάββατο, ο συνασπισμός είχε απευθύνει έκκληση στους αυτονομιστές να αποσυρθούν «ειρηνικά» από τις επαρχίες Χαντραμούτ και Μάχρα, που είχαν καταλάβει πρόσφατα, χωρίς όμως αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.
Η συνεχιζόμενη ένταση προκαλεί φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση της βίας και ενδέχεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ήδη εύθραυστη πολιτική και ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα.