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Κλιμακώνεται η ένταση στην Υεμένη: Νέοι βομβαρδισμοί σε βάσεις αυτονομιστών στη Χαντραμούτ
Ειδήσεις
18:36 - 02 Ιαν 2026

Κλιμακώνεται η ένταση στην Υεμένη: Νέοι βομβαρδισμοί σε βάσεις αυτονομιστών στη Χαντραμούτ

Reporter.gr Newsroom
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Η κατάσταση στην Υεμένη παραμένει τεταμένη, καθώς οι βάσεις των αυτονομιστών στην επαρχία Χαντραμούτ δέχθηκαν νέα πλήγματα σήμερα, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στο κίνημα και αυτόπτες μάρτυρες. Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από τον στρατιωτικό συνασπισμό υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος επιχειρεί να απωθήσει τους αυτονομιστές από τις πρόσφατα καταληφθείσες θέσεις τους στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Μεταβατικό Συμβούλιο του Νότου (STC), πλήγματα δέχτηκαν τόσο το αεροδρόμιο της Σεϊχούν, στην κεντρική Υεμένη, όσο και η στρατιωτική βάση της ίδιας πόλης. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι άκουσαν και είδαν τις επιθέσεις στις δύο τοποθεσίες.

Η κυβέρνηση έχει κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την Τρίτη, επικαλούμενη την επέλαση των αυτονομιστών. Το Σάββατο, ο συνασπισμός είχε απευθύνει έκκληση στους αυτονομιστές να αποσυρθούν «ειρηνικά» από τις επαρχίες Χαντραμούτ και Μάχρα, που είχαν καταλάβει πρόσφατα, χωρίς όμως αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

Η συνεχιζόμενη ένταση προκαλεί φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση της βίας και ενδέχεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ήδη εύθραυστη πολιτική και ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα.

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