ΚΕΦΙΜ: Η Ελλάδα 2η στην ΕΕ σε πραγματική φορολόγηση της εργασίας το 2023

Η Ελλάδα κατατάσσεται το 2023 στη δεύτερη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την πραγματική φορολογική επιβάρυνση της εργασίας, σύμφωνα με το νέο Policy Brief του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) με τίτλο «Η πραγματική φορολόγηση στην κατανάλωση και την εργασία». Η ανάλυση βασίζεται σε στοιχεία της Eurostat και εξετάζει την πορεία της φορολόγησης στην Ελλάδα συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.

Συγκεκριμένα, ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής στην εργασία διαμορφώθηκε στο 40,5% το 2023, ελάχιστα χαμηλότερα από το 41,5% του 2022, αλλά σημαντικά υψηλότερα από το 35% του 2009. Ο μέσος όρος της Ε.Ε. το 2023 βρέθηκε στο 37%, γεγονός που φέρνει την Ελλάδα +3,5 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Την πρώτη θέση στην Ε.Ε. καταλαμβάνει η Ιταλία.

Η φορολόγηση της κατανάλωσης στην Ελλάδα φτάνει το 17,8% το 2023, 2,4 μονάδες πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. και στο ίδιο επίπεδο με το 2019. Σε σχέση με το 2009, η Ελλάδα είχε 4,5 μονάδες αύξηση στον πραγματικό συντελεστή κατανάλωσης, κατατάσσοντάς την στη 14η θέση μεταξύ των 27 χωρών της Ε.Ε.

Το Policy Brief επισημαίνει ότι, παρά τις μειώσεις των ονομαστικών συντελεστών και των ασφαλιστικών εισφορών μετά το 2019, η πραγματική φορολογική επιβάρυνση παραμένει υψηλή. Κεντρικοί παράγοντες είναι ο πληθωρισμός, η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας και η δημοσιονομική ολίσθηση (fiscal drag), που οδηγεί φορολογούμενους σε υψηλότερα κλιμάκια χωρίς να αυξάνεται η αγοραστική τους δύναμη.

Συνολικά, η Ελλάδα έχει μεταβεί από χώρα με σχετικά χαμηλή φορολόγηση της εργασίας και της κατανάλωσης πριν από την οικονομική κρίση σε κράτος με σταθερά υψηλότερη επιβάρυνση σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε., τάση που έχει παγιωθεί μετά το 2019.