Φορολογικές δηλώσεις: Το 40% δικαιούται επιστροφή, το 25% πληρώνει 1.000 ευρώ

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από το 70% των φορολογουμένων είτε δεν επιβαρύνεται με φόρο είτε λαμβάνει επιστροφή για τα εισοδήματα του 2025. Αντίθετα, το 25% των δηλώσεων είναι χρεωστικές, με τον μέσο φόρο να προσεγγίζει τα 1.000 ευρώ. Παράλληλα, σχεδόν το 40% των φορολογουμένων δικαιούται επιστροφή, με μέσο ποσό τα 222 ευρώ, ενώ το 38,4% των δηλώσεων εμφανίζεται μηδενικό.

Ήδη 319.592 φορολογούμενοι έχουν δει τις επιστροφές φόρου να πιστώνονται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, με τις συνολικές πληρωμές από την ΑΑΔΕ να φτάνουν τα 65,81 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, για 126.976 περιπτώσεις έχουν πραγματοποιηθεί συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές φόρου εισοδήματος, συνολικού ύψους 28,8 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές για όσους διαθέτουν πιστωτικό εκκαθαριστικό διεκπεραιώνονται ταχύτατα. Σε περιπτώσεις χωρίς φορολογικές ή ασφαλιστικές εκκρεμότητες ή δεσμεύσεις ενημερότητας, τα ποσά πιστώνονται εντός μίας εβδομάδας από την υποβολή της δήλωσης. Για όσους έχουν οφειλές, η ΑΑΔΕ προχωρά σε συμψηφισμό των επιστροφών με τις εκκρεμότητες.

Οι συμψηφισμοί πραγματοποιούνται κεντρικά σε εβδομαδιαία βάση, ενώ όσες περιπτώσεις δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν αυτόματα, εξετάζονται από τις αρμόδιες ΔΟΥ ή το ΚΕΒΕΙΣ, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον φορολογούμενο. Βασική προϋπόθεση για την καταβολή επιστροφής είναι η σωστή καταχώριση του λογαριασμού ΙΒΑΝ στην ψηφιακή πλατφόρμα myAADE.

Οι οφειλές από φόρο εισοδήματος συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με τυχόν επιστροφές που υπάρχουν ή θα προκύψουν έως τις 31 Ιουλίου 2026. Σε περίπτωση πλήρους εξόφλησης μέσω συμψηφισμού, ο φορολογούμενος δικαιούται έκπτωση από 2% έως 4%, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Μέχρι στιγμής, το 24% των δηλώσεων είναι χρεωστικές, με το συνολικό ποσό φόρου να ανέρχεται στα 545 εκατ. ευρώ. Ο φόρος καταβάλλεται είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις είτε εφάπαξ με έκπτωση. Η πρώτη δόση πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026 και οι υπόλοιπες έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων επτά μηνών.

Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης έως τις 31 Ιουλίου 2026, προβλέπονται οι ακόλουθες εκπτώσεις:

4% για δηλώσεις που υποβάλλονται έως 15 Μαΐου

3% για δηλώσεις έως 15 Ιουνίου

2% για δηλώσεις έως 15 Ιουλίου

Τροποποιητική δήλωση

Εάν υποβληθεί εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση από την οποία προκύπτει επιπλέον φόρος και ο φορολογούμενος επιλέξει εφάπαξ εξόφληση έως τις 31 Ιουλίου 2026, τότε: