Ο Λαζαρίδης δεν σιώπησε μπροστά στην τοξικότητα, ο Τραμπ δεν φοβήθηκε τον Πάπα

Τον δικό του δρόμο της μετανοίας βάδισε το φετινό Πάσχα ο Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος – παρότι μας απασχόλησε αρκετές μέρες μέχρι να πράξει τα δέοντα – είδε τελικά την πόρτα του Αγροτικής Ανάπτυξης να κλείνει πίσω του. Αυτό που δεν είδε, επειδή είχε ήδη πάρει την άγουσα, ήταν το μειδίαμα ανακούφισης που απλώθηκε σαν μεταδοτική ασθένεια στους διαδρόμους του Υπουργείου.

Παρ’ όλα αυτά, μέχρι να δώσει το «σήμα» η Ντόρα Μπακογιάννη – η οποία άθελά της μάλλον μας υπενθύμισε ότι δεν έχουν όλοι στην οικογένεια ταλέντο στην επιλογή συνεργατών – και να σχολάσει το πάρτυ, ο κ. Λαζαρίδης είχε προλάβει να κάνει έναν σχετικό σαματά. Αφού οργίασε στο τερέν του Χ, βγήκε στο γυαλί και μοίρασε εξηγήσεις και μαθήματα ζωής με το τσουβάλι.

Το καταστάλαγμα σοφίας που μας χάρισε συνοψίζεται στα εξής: (α) το κάλλος είναι η καλύτερη συστατική επιστολή (πράγμα που λέγεται ότι είχε προνοήσει να παρατηρήσει ήδη ο Αριστοτέλης κάνα δυο χιλιετίες πριν)· (β) πρέπει να προσέχουμε περισσότερο με τα ένρινα («μ», «ν») γιατί είναι δίπλα-δίπλα στο πληκτρολόγιο και γίνονται ατυχήματα.

Τέλος πάντων, τελικά το «προσωπικό ρουσφέτι» του κ. Μητσοτάκη, που λέει και το ΠΑΣΟΚ, καμώθηκε πως μετάνιωσε, γιατί – όπως είπε – δεν συνάδουν αυτά τα πράγματα με το ήθος της παράταξης που τον έχει αγκαλιάσει απ’ τα γεννοφάσκια του· και ζήτησε, ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος που είναι, να τον αναγκάσουν να επιστρέψει όσα παρατύπως είχε λάβει. Ε, αφού δεν είχε κινηθεί καμία διαδικασία από μόνη της, μέχρι κι ο ίδιος αγανάκτησε πια κι είπε να βάλει ένα χεράκι.

Εν πάση περιπτώσει με τα πολλά και με τα λίγα, ο κ. Λαζαρίδης επέστρεψε στο Χ όπου ανήκει και κόπασε η «ανθρωποφαγία» (sic), οπότε – μιας κι έπρεπε να ’χουμε ν’ ασχολούμαστε – ήρθε ο Άδωνις Γεωργιάδης να πληρώσει το κενό. Και φυσικά τα κατάφερε περίφημα. Η ιστορία είναι ήδη γνωστή: βγήκε στην τηλεόραση, τα έβαλε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (η οποία είναι τόσο άχρηστη όσο και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο) και μετά τα έβαλε με όποιον τον μάλωσε για τις δηλώσεις του.

Το ότι η Νέα Δημοκρατία επ’ εσχάτοις από τα όργανα της Δικαιοσύνης αναγνωρίζει μόνον τον Άρειο Πάγο, το ξέραμε· δεν είναι καινούργιο. Το ότι ο κ. Γεωργιάδης είναι πολυσχιδής, πολυτάλαντος κι ευρυμαθής, ομοίως. Εκείνο που δεν είχαμε πάρει πρέφα – κι ευτυχώς πλέον το γνωρίζουμε – είναι πως ο Υπουργός Υγείας έχει βγάλει και τη νομική. Και τούτο αποδεικνύεται δίχως καμία αμφιβολία από την αποστροφή του: «Όταν είδα τη δικογραφία πήρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη και είπα ότι εδώ κάτι παίζει, δεν είναι δικογραφία σοβαρή».

Κατά τα άλλα, μεγάλο ενδιαφέρον είχε κι η συζήτηση για το κράτος δικαίου στη Βουλή κι ακόμη μεγαλύτερο οι εκ του άμβωνος επιπλήξεις του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία είναι κομμάτι απρόσεκτη και μας έχει κάνει άνω κάτω. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, απ’ την άλλη, μοίρασε ατάκες: από το «ο Ορμπανίσκος των Βαλκανίων» και «ο Έλληνας Νίξον» μέχρι το «αρχιτέκτονας της τοξικότητας» και το «πηγαίνετε χέρι-χέρι με τα παιδιά του Καρατζαφέρη»· ας του αναγνωριστεί, τουλάχιστον, ότι – σε αντίθεση με τον πρωθυπουργό – έμεινε εντός θέματος.

Όπως και να ’χει, «ζυγώνει η ώρα που θα κληθούμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας», όπως μας υπενθύμισε σοφά ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος από τότε που έκανε δυναμικό come back δεν μπορεί να ησυχάσει. Μέχρι να ’ρθει, λοιπόν, χρέος μας να τα βάλουμε με την τοξικότητα και να μην σιωπήσουμε στην κανονικοποίησή της, ακολουθώντας το παράδειγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη που, με το όπλο υπό μάλης, είναι έτοιμος να ριχτεί στη μάχη. Οπότε, από Δευτέρα περιμένουμε να ξηλώσει τη μισή κυβέρνηση.

Σε άλλα νέα, πέρα απ’ τα σύνορα…

όλα βαίνουν καλώς κι όπως τα ξέραμε.

Δηλαδή: ο πόλεμος ΗΠΑ/Ισραήλ – Ιράν τελειώνει από μέρα σε μέρα και οι «άχρηστοι» Ευρωπαίοι συνεχίζουν να μην έχουν και πολλή όρεξη να βοηθήσουν τον Τραμπ στα Στενά, τα οποία – μετά από ένα σύντομο διάλειμμα – παραμένουν κλειστά, απλώς δεν ξέρουμε ποιος τα έχει κλείσει.

Στα φρέσκα «κουλούρια», ο πλανητάρχης αποφάσισε τελικά να στείλει διαπραγματευτική ομάδα στο Πακιστάν, μαζί με τον ούριο άνεμο των απειλών του, του τύπου: «ή συμφωνούμε ή σας κάνω κόσκινο», αλλά η Τεχεράνη μάλλον θα διαλέξει το δεύτερο· και ο Πέδρο Σάντεθ συνεχίζει να σώζει την τιμή της Ευρώπης, καλώντας την Ένωση να μην έχει και πολλά κολλητιλίκια με το Ισραήλ.

Στα κακά νέα της εβδομάδας, μία φιλία πνέει τα λοίσθια, αφού ο Τραμπ απασφάλισε εναντίον της Μελόνι, η οποία στο δίλημμα «Τραμπ – Πάπας» διάλεξε τον «αδύναμο» και «καταστροφικό» Πάπα Λέοντα κι όχι τον ίδιο. Ο οποίος – ο Πάπας – δεν φτάνει που είναι αδύναμος, είναι και παντελώς άσχετος· επομένως, καλό θα ήταν «κάποιος να τον ενημερώσει» για τις τρέχουσες εξελίξεις. Κι ας ενημερώσει και τον Τζερόμ Πάουελ, με την ευκαιρία, ότι είναι λίγα τα ψωμιά του αν δεν φύγει εκουσίως από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Στα καλά νέα της εβδομάδας, η ήττα του Βίκτωρ Όρμπαν στην Ουγγαρία, ο οποίος την πάτησε απ’ τον παλιό του σύντροφο και φίλο, Πέτερ Μαγιάρ, που ήρθε για να δώσει θάρρος κι ελπίδα στην κουρασμένη Γηραιά Ήπειρο.