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ΑΑΔΕ: Έναρξη υποβολής ενδικοφανών προσφυγών για παρεμβάσεις αγροτικής ενίσχυσης ετών 2024 και 2025
Φορολογία
09:57 - 18 Ιουν 2026

ΑΑΔΕ: Έναρξη υποβολής ενδικοφανών προσφυγών για παρεμβάσεις αγροτικής ενίσχυσης ετών 2024 και 2025

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση (18/6) της ΑΑΔΕ, τίθεται σε λειτουργία η εφαρμογή για την ψηφιακή υποβολή ενδικοφανών προσφυγών από τους δικαιούχους των πληρωμών εκκαθάρισης του έτους αιτήσεων 2024, καθώς και της προκαταβολής του έτους αιτήσεων 2025, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων και πληρωμών.

Η διαδικασία αφορά γεωργούς και κτηνοτρόφους που δραστηριοποιούνται στις εξής Παρεμβάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους Πληρωμής:

  • Π3 -70-1.5: Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων.
  • Π3-70-1.3.2: Εφαρμογή της μεθόδου παρεμπόδισης σύζευξης των εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών (Κομφούζιο).
  • Π3-70-2.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία).
  • Π3-70-1.7: Ανειλημμένες υποχρεώσεις δράσης «10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του ΠΑΑ 2014-2022.

Η υποβολή της προσφυγής πραγματοποιείται μέσω των αντίστοιχων Πληροφοριακών Συστημάτων με τη χρήση των προσωπικών κωδικών των παραγωγών, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Λοιπές Υπηρεσίες > Ενδικοφανείς προσφυγές μέτρων και παρεμβάσεων αγροτικής ενίσχυσης, εντός των ακόλουθων προθεσμιών:

  • Από 18/6/2026 έως και 1/7/2026 (προθεσμία 10 εργασίμων ημερών) για την Παρέμβαση Π3-70.1.3.2 και την Π3-70-1.7.
  • Από 18/6/2026 έως και 24/6/2026 (προθεσμία 5 εργασίμων ημερών) για τις Παρεμβάσεις Π3-70.1.5 και Π3-70.2.1.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία υπολογισμού της πληρωμής τους και δύνανται να προβάλουν αντιρρήσεις κατά των ευρημάτων ή να αιτηθούν τη διόρθωση σφαλμάτων στα παραστατικά συμμόρφωσης.

Ταυτόχρονα, οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στις αντίστοιχες μηχανογραφικές βάσεις, καθώς τα ευρήματα επανεξετάζονται αποκλειστικά μηχανογραφικά μέσω διασταυρωτικών ελέγχων και δεν αποτελούν αντικείμενο ελέγχου από επιτροπή στο πλαίσιο της Παρέμβασης.

Επισημαίνεται ότι περιπτώσεις παραγωγών της Παρέμβασης Π3-70.2.1 που δεν πληρώθηκαν λόγω εν εξελίξει ελέγχων στη χρήση φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων ή αναστολής αποφάσεων έγκρισης/διαπίστευσης των Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ), θα επαναξιολογηθούν ως προς τους όρους επιλεξιμότητας με βάση τα επικαιροποιημένα δεδομένα των ΟΕΠ.

Για τη διευκόλυνση και την ορθή υποβολή της προσφυγής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται τους σχετικούς χρηστικούς οδηγούς που είναι αναρτημένοι στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Εφαρμογές > Λοιπές Υπηρεσίες > Ενδικοφανείς προσφυγές μέτρων και παρεμβάσεων αγροτικής ενίσχυσης.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.
  • Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Κοινωνική Πολιτική, Επιδόματα & Ενισχύσεις > Αγροτικές Ενισχύσεις > Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης > Ενδικοφανείς προσφυγές μέτρων και παρεμβάσεων.
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