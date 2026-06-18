Λιγνάδης: Ξεκινά στο Εφετείο η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τρεις υποθέσεις βιασμού

Στο Εφετείο Αθηνών, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, προσήλθε σήμερα (18/6) λίγο μετά τις 08:00 το πρωί ο Δημήτρης Λιγνάδης, ενόψει της έναρξης της εκδίκασης της υπόθεσής του σε δεύτερο βαθμό.

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης είχε πρωτόδικα καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 12 ετών με ανασταλτικό χαρακτήρα για δύο περιπτώσεις βιασμού. Πλέον, βρίσκεται αντιμέτωπος με νέα δικαστική κρίση, καθώς η υπόθεση επανεξετάζεται από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο.

Η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό προέκυψε μετά την αποδοχή της εισαγγελικής έφεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης. Ως αποτέλεσμα, ο κατηγορούμενος δικάζεται εκ νέου για τρεις υποθέσεις βιασμού ανηλίκων, οι οποίες σχετίζονται με καταγγελλόμενα περιστατικά που φέρονται να έλαβαν χώρα στην Επίδαυρο και στην περιοχή του Μεταξουργείου.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, το δικαστήριο αναμένεται να αποφανθεί επί αιτήματος της υπεράσπισης για το διορισμό ειδικού ψυχολόγου ή ψυχιάτρου ως πραγματογνώμονα. Στόχος του αιτήματος είναι να διερευνηθεί και να αξιολογηθεί η ψυχική κατάσταση, καθώς και η αντιληπτική ικανότητα των προσώπων που έχουν προχωρήσει στις σχετικές καταγγελίες.