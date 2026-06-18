ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Λιγνάδης: Ξεκινά στο Εφετείο η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τρεις υποθέσεις βιασμού
Ειδήσεις
09:48 - 18 Ιουν 2026

Λιγνάδης: Ξεκινά στο Εφετείο η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τρεις υποθέσεις βιασμού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στο Εφετείο Αθηνών, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, προσήλθε σήμερα (18/6) λίγο μετά τις 08:00 το πρωί ο Δημήτρης Λιγνάδης, ενόψει της έναρξης της εκδίκασης της υπόθεσής του σε δεύτερο βαθμό.

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης είχε πρωτόδικα καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 12 ετών με ανασταλτικό χαρακτήρα για δύο περιπτώσεις βιασμού. Πλέον, βρίσκεται αντιμέτωπος με νέα δικαστική κρίση, καθώς η υπόθεση επανεξετάζεται από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο.

Η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό προέκυψε μετά την αποδοχή της εισαγγελικής έφεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης. Ως αποτέλεσμα, ο κατηγορούμενος δικάζεται εκ νέου για τρεις υποθέσεις βιασμού ανηλίκων, οι οποίες σχετίζονται με καταγγελλόμενα περιστατικά που φέρονται να έλαβαν χώρα στην Επίδαυρο και στην περιοχή του Μεταξουργείου.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, το δικαστήριο αναμένεται να αποφανθεί επί αιτήματος της υπεράσπισης για το διορισμό ειδικού ψυχολόγου ή ψυχιάτρου ως πραγματογνώμονα. Στόχος του αιτήματος είναι να διερευνηθεί και να αξιολογηθεί η ψυχική κατάσταση, καθώς και η αντιληπτική ικανότητα των προσώπων που έχουν προχωρήσει στις σχετικές καταγγελίες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ασία: Σε ιστορικά υψηλά Κορέα και Ιαπωνία - Πτωτικές τάσεις στις υπόλοιπες μεγάλες αγορές
Χρηματιστήρια

Ασία: Σε ιστορικά υψηλά Κορέα και Ιαπωνία - Πτωτικές τάσεις στις υπόλοιπες μεγάλες αγορές

Πρόγραμμα 500 εκατ. ευρώ για μετασκευές πλοίων στα σκαριά – Bήμα για την πράσινη ακτοπλοΐα
Ναυτιλία

Πρόγραμμα 500 εκατ. ευρώ για μετασκευές πλοίων στα σκαριά – Bήμα για την πράσινη ακτοπλοΐα

Project VORIA: Η επένδυση των 380 εκατ. ευρώ που αλλάζει τον χάρτη του Αμαρουσίου και των βορείων προαστίων
Επιχειρήσεις

Project VORIA: Η επένδυση των 380 εκατ. ευρώ που αλλάζει τον χάρτη του Αμαρουσίου και των βορείων προαστίων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ξανά στο εδώλιο ο Δημήτρης Λιγνάδης για τρεις βιασμούς μετά την εισαγγελική έφεση
Ειδήσεις

Ξανά στο εδώλιο ο Δημήτρης Λιγνάδης για τρεις βιασμούς μετά την εισαγγελική έφεση

Για τις 21 Μαρτίου 2025 αναβλήθηκε η δίκη Λιγνάδη-Τι δήλωσε
Ειδήσεις

Για τις 21 Μαρτίου 2025 αναβλήθηκε η δίκη Λιγνάδη-Τι δήλωσε

Πειθαρχική δίωξη κατά του Κούγια για αντιδεοντολογική συμπεριφορά
Ειδήσεις

Πειθαρχική δίωξη κατά του Κούγια για αντιδεοντολογική συμπεριφορά

Αποφυλακίστηκε ο Δημήτρης Λιγνάδης- Οι πρώτες δηλώσεις του
Ειδήσεις

Αποφυλακίστηκε ο Δημήτρης Λιγνάδης- Οι πρώτες δηλώσεις του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναλύσεις
18/06/2026 - 10:42

ΔΑΑ: Αξιολογήθηκε με επενδυτική βαθμίδα από Moody's και S&P - Επιτυχής η έκδοση ομολόγου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/06/2026 - 10:36

Εθνική Τράπεζα και SAP ενισχύουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Εταιρικής Τραπεζικής

Πολιτική
18/06/2026 - 10:32

Όλοι εναντίον όλων στον ΣΥΡΙΖΑ – Η «σαπουνόπερα» συνεχίζεται

Πολιτική
18/06/2026 - 10:32

Θεοδωρικάκος: Η διαφάνεια είναι όπλο στα χέρια των καταναλωτών σε όλους τους τομείς

Πολιτική
18/06/2026 - 10:31

Ανδρουλάκης: Με τους δανειολήπτες ή με τα funds; Εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά

Ειδήσεις
18/06/2026 - 10:22

Axios: Ο Νετανιάχου «βγάζει καπνούς» για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
18/06/2026 - 10:18

Η Μίνα Καραμήτρου τραυματίστηκε μετά από έκρηξη κλιματιστικού στο OPEN

Σχόλια Αγοράς
18/06/2026 - 10:04

Χρηματιστήριο: Ψυχολογικό όριο οι 2500 μονάδες - Ξεχωρίζουν οι επιτυχίες ΔΑΑ, ΙΝΤΕΚ και ΑΔΜΗΕ

Πολιτική
18/06/2026 - 10:01

ΧΑ: Σταθερή η ανοδική πορεία του ΓΔ παρά τα σημάδια κόπωσης 

Φορολογία
18/06/2026 - 09:57

ΑΑΔΕ: Έναρξη υποβολής ενδικοφανών προσφυγών για παρεμβάσεις αγροτικής ενίσχυσης ετών 2024 και 2025

Ειδήσεις
18/06/2026 - 09:48

Λιγνάδης: Ξεκινά στο Εφετείο η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τρεις υποθέσεις βιασμού

Χρηματιστήρια
18/06/2026 - 09:38

Ασία: Σε ιστορικά υψηλά Κορέα και Ιαπωνία - Πτωτικές τάσεις στις υπόλοιπες μεγάλες αγορές

Ναυτιλία
18/06/2026 - 09:25

Πρόγραμμα 500 εκατ. ευρώ για μετασκευές πλοίων στα σκαριά – Bήμα για την πράσινη ακτοπλοΐα

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 09:16

Project VORIA: Η επένδυση των 380 εκατ. ευρώ που αλλάζει τον χάρτη του Αμαρουσίου και των βορείων προαστίων

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/06/2026 - 09:12

Γυναικοκτονίες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
18/06/2026 - 09:02

Πλαστικά Θράκης: EBITDA €15,1 εκατ. (+64,9%) και EΒΙΤ €7,7 εκατ. (+220,3%) στο τρίμηνο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/06/2026 - 09:00

Υπογραφή διμερούς συμφωνίας- Ελλάδα και Γαλλία για το μέλλον του ευρωπαϊκού τουρισμού

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/06/2026 - 08:53

Motor Oil: Νέες πηγές αργού, ισχυρό «σήμα» από τις αγορές και επενδύσεις στην επόμενη ημέρα

Οικονομία
18/06/2026 - 08:46

Πετρέλαιο: Ραγδαία αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών - Με το «μάτι» στον πληθωρισμό η κυβέρνηση

Ναυτιλία
18/06/2026 - 08:33

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες «διαβάζουν» πρώτοι την επόμενη μέρα στο Ορμούζ - Η «ανάγνωση» Αγγελικούση

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 08:08

THEON: Συμφωνία για την εξαγορά της HGH Systèmes Infrarouges

Ειδήσεις
18/06/2026 - 08:05

WSJ για Fed: Μία αύξηση επιτοκίων είναι πλέον πιο πιθανή από μία μείωση

Ειδήσεις
18/06/2026 - 07:57

Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι έκανε συμφωνία με το Ιράν, επειδή φοβήθηκε τις αγορές

Magazino
18/06/2026 - 07:29

David Byrne: Ο πιο ευφυής, εκκεντρικός πρωτοπόρος της pop κουλτούρας

Magazino
18/06/2026 - 07:01

Σε πάρκα, γήπεδα και βουνά: Πού θα ακούσεις φέτος το καλοκαίρι τους αγαπημένους σου Έλληνες καλλιτέχνες

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 23:23

Υποχώρηση στη Wall Street μετά το «σήμα» της Fed για πιο «σφιχτή» νομισματική πολιτική

Ειδήσεις
17/06/2026 - 23:05

Αλβανία: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά των επενδύσεων που συνδέονται με την οικογένεια Τραμπ

Πολιτική
17/06/2026 - 22:50

Δούκας και Διαμαντοπούλου σπρώχνουν ξανά στην εσωστρέφεια το ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 22:37

Λούλα: Ο Τραμπ δεν πρέπει να παρεμβαίνει στις βραζιλιάνικες εκλογές

Magazino
17/06/2026 - 22:20

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν μιλάμε δύο γλώσσες;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ