Ο Γκοσν απέδρασε στο τέλος του 2019 του νέου έτους με κινηματογραφικό τρόπο από την Ιαπωνία όπου βρισκόταν σε κατ΄οίκον περιορισμό και πλέον βρίσκεται στη Βηρυτό.

Στην αίθουσα που πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου εμφανίστηκε με ισχυρή φρουρά και εξαπέλυσε επίθεση κατά του δικαστικού και ποινικού συστήματος της Ιαπωνίας. Κατάγγειλε πως έχει υποστεί βία κατά την διάρκεια της κράτησής του, ενώ είπε πως οι εισαγγελείς του Τόκιο του συμπεριφέρθηκαν με τρόπο παράνομο.

«Ξαφνικά βρέθηκα με έναν πολύ άγριο τρόπο σε ένα κόσμο που δεν ήξερα», δήλωσε ο πρώην επικεφαλής της Nissan και της Renault στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου από τον Νοέμβριο του 2018 όταν και για πρώτη φορά είχε συλληφθεί, κατηγορούμενος για οικονομικά εγκλήματα. «Απομονώθηκα από την οικογένειά μου, τους φίλους, το ευρύτερο περιβάλλον μου αλλά και τις εταιρείες στις οποίες ήμουν στέλεχος», είπε.

