Παρακολουθήστε σε video το «One World: Together At home». Την πρωτοβουλία της οργάνωσης Global Citizen και της Lady Gaga, στο πλαίσιο της εκστρατείας υποστήριξης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, των εργαζομένων στον υγειονομικό τομέα, αλλά και για την οικονομική ενίσχυση των δομών υγείας.

Rolling Stones, Paul Mccartney, Taylor Swift, Celine Dion, Jennifer Lopez, Αlicia Keys, Andrea Bocelli, Pharrell Williams, Annie Lenox, Billie Eilish, Eddie Vedder, Elton John, Stevie Wonder και πάνω από εκατό επιπλέον καλλιτέχνες, ένωσαν τις δυνάμεις τους στη μεγαλύτερη διαδικτυακή συναυλία στην ιστορία.

Η συναυλία ξεκίνησε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα, καθώς είχε διάρκεια σχεδόν 8 ωρών.

Μεταξύ άλλων τραγούδησαν οι Rolling Stones. Δείτε την performance τους με το "You Can't Always Get What You Want":

Ολόκληρη η συναυλία είναι διαθέσιμη παγκοσμίως on demand και μπορείτε να την παρακολουθήσετε παρακάτω:

Η διαδικτυακή συναυλία ήταν μία πρωτοβουλία της οργάνωσης Global Citizen και της Lady Gaga, στο πλαίσιο της εκστρατείας υποστήριξης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, των εργαζομένων στον υγειονομικό τομέα, αλλά και για την οικονομική ενίσχυση των δομών υγείας.