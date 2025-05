Ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Χουάν δε Λάρα, δημιούργησε ένα εντυπωσιακό βίντεο που αναπαριστά τον Παρθενώνα, όπως ήταν όταν χτίστηκε.

Ο καθηγητής παρουσίασε μία τετραετή μελέτη για τον Παρθενώνα στο επιστημονικό περιοδικό The Annual of the British School at Athens. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνάς του, ο επιβλητικός ναός της θεάς Αθηνάς στην Ακρόπολη ήταν αμυδρά φωτισμένος στο εσωτερικό του, ώστε να προκαλεί ένα απόκοσμο, θεϊκό δέος στους πιστούς.

Την ημέρα, το χρυσελεφάντινο άγαλμα της θεάς Αθηνάς φωτίζονταν στρατηγικά από το φως του Ήλιου που έμπαινε από την ανατολική πύλη, ενώ ο υπόλοιπος ναός διατηρούνταν σκοτεινός, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή, προμελετημένη οπτική ψευδαίσθηση.

Σύμφωνα με τη μελέτη του καθηγητή, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν φτιάξει στο εσωτερικό του Παρθενώνα ένα σύστημα φωτισμού που περιλάμβανε μικρά παράθυρα στη στέγη, αντανακλαστικές δεξαμενές με νερό, ημιδιαφανείς οροφές και λαμπερά υλικά - όλα αλληλεπιδρούσαν για να δημιουργούν μία κατανυκτική και επιβλητική ατμόσφαιρα, με επίκεντρο το άγαλμα της θεάς Αθηνάς.

