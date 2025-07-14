Eurostat: Δεύτερη στην Ε.Ε. η Ελλάδα στον «τουριστικό αποκλεισμό» - Το 46% των Ελλήνων χωρίς δυνατότητα διακοπών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2024, σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες πολίτες δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά μία εβδομάδα διακοπών, κατατάσσοντας τη χώρα στη δεύτερη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την οικονομική αδυναμία πρόσβασης στον τουρισμό.

Η Ελλάδα, αν και έχει διανύσει μια μακρά πορεία οικονομικής ανάκαμψης, εξακολουθεί να καταγράφει υψηλά επίπεδα κοινωνικού αποκλεισμού στον τομέα της αναψυχής, με τους οικονομικούς περιορισμούς να λειτουργούν ως βασικό εμπόδιο για την πρόσβαση σε βασικά αγαθά όπως οι διακοπές.

Συγκεκριμένα, το 46% των Ελλήνων ηλικίας 16 ετών και άνω δηλώνει ότι δεν έχει τη δυνατότητα να φύγει έστω για μία εβδομάδα μακριά από το σπίτι του, ποσοστό που ξεπερνά μόνο η Ρουμανία με 58,6%, ενώ ακολουθεί η Βουλγαρία με 41,4%.

Το φαινόμενο της «τουριστικής στέρησης» συνεχίζει να πλήττει τις χώρες του Νότου, αναδεικνύοντας τον ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό διαχωρισμό μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. Στον αντίποδα, στις χώρες του Βορρά τα ποσοστά είναι εντυπωσιακά χαμηλότερα, με το Λουξεμβούργο να εμφανίζει μόλις 8,9%, τη Σουηδία 11,6% και την Ολλανδία 13%.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 27% των πολιτών της Ε.Ε. αδυνατούν να καλύψουν το κόστος για εβδομαδιαίες διακοπές, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το 2023 κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα. Αξιοσημείωτο είναι ότι από το 2014 έως σήμερα, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος έχει μειωθεί κατά 10,6 μονάδες, γεγονός που φανερώνει τάσεις βελτίωσης αλλά ταυτόχρονα διατηρεί ανησυχητικές ανισότητες μεταξύ των κρατών.