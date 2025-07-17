Premia Properties: Εξασφαλισμένη η κάλυψη της ΑΜΚ - Νέοι μέτοχοι Αντετοκούνμπο, Δασκαλάκης, Σκλαβενίτης

Η PREMIA Properties («Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 40 εκατομμυρίων ευρώ η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 21-22-23 Ιουλίου έχει εξασφαλισμένη κάλυψη, καθώς έχουν εκδηλώσει προς την εταιρεία την πρόθεσή τους να συμμετέχουν ως νέοι βασικοί επενδυτές (“anchor investors”) οι :

Ο Γεώργιος Δασκαλάκης με ποσό 5 εκατομμυρίων ευρώ Η εταιρεία GFI Ltd του Γιάννη Αντετοκούνμπο με ποσό 3,3 εκατομμυρίων ευρώ Η εταιρεία ANIKA ΑΕ της οικογένειας Σκλαβενίτη με ποσό 3 εκατομμυρίων ευρώ

Επίσης, οι υφιστάμενοι βασικοί μέτοχοι έχουν δηλώσει την πρόθεση συμμετοχής τους στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ως εξής:

Sterner Stenhus Greece AB με ποσό 8 εκατομμυρίων ευρώ Fastighets AB Balder με ποσό 12 εκατομμυρίων ευρώ Ο Petter Stordalen (μέσω εταιρείας ομίλου NLTG) με ποσό 6,5 εκατομμυρίων ευρώ ΝΟΕ Μεταλλικές Κατασκευές ΑΕ με ποσό 500 χιλιάδες ευρώ

Όπως έχει ανακοινωθεί η τιμή της Αύξησης έχει καθοριστεί στην τιμή των 1,30 ευρώ/μετοχή με έκπτωση 38% έναντι της τελευταίας δημοσιευθείσας καθαρής εσωτερικής αξίας (NAV/μετοχή).

Eπίσης, η Εταιρεία ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας για εξαγορά ξενοδοχείου στις Κανάριες Νήσους (Gran Canaria) έναντι ποσού 64 εκατομμυρίων ευρώ από τον όμιλο της NLTG (North Leisure Travel Group) με 20ετή μίσθωση και ετήσιο καθαρό μίσθωμα 4,65 εκατομμυρίων ευρώ (triple net rent). Η εξαγορά πολλαπλασιάζει τις επενδύσεις της PREMIA στον τουριστικό κλάδο ενισχύοντας σημαντικά την κερδοφορία της Εταιρείας. Η χρηματοδότηση της επένδυση θα γίνει από ελληνική τράπεζα.