Πλαστικά Θράκης: Καταβάλει προμέρισμα αξίας €3 εκατ. χρήσης 2025 – Στις 19 Ιανουαρίου η αποκοπή
Αναλύσεις
20:38 - 17 Νοε 2025

Πλαστικά Θράκης: Καταβάλει προμέρισμα αξίας €3 εκατ. χρήσης 2025 – Στις 19 Ιανουαρίου η αποκοπή

Reporter.gr Newsroom
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO. S.A.» (εφεξής «Εταιρεία»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, του άρθρου 4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, και του άρθρου 4 της Απόφασης με αριθμό 25 της Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστήριου Αθηνών, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 12 ης Νοεμβρίου 2025, αποφάσισε την διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας προσωρινού μερίσματος εκ των κερδών της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2025 συνολικού ποσού 3.000.000 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,0685848289 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό).

Το τελικό ποσό του προσωρινού μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή, θα προσαυξηθεί κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές, που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος είσπραξης του προσωρινού μερίσματος.

Η Εταιρεία με νεότερη ανακοίνωσή της θα προβεί σε περαιτέρω ενημέρωση αναφορικά με το ακριβές τελικό ποσό του προσωρινού μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένης της προσαύξησης που θα αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος είσπραξης του προσωρινού μερίσματος.

Το ως άνω ποσό του προσωρινού μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 1 , 61, 62 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.07.2013), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.12.2019).

Η διανομή (καταβολή) του προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2025 πραγματοποιείται μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής ανακοινώσεως περί της δημοσίευσης των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2025-30.06.2025 (Α’ εξάμηνο τρέχουσας χρήσεως 2025).

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 17 Νοεμβρίου 2025, όρισε τις παρακάτω ημερομηνίες:

• Συνολικό ποσό διανεμόμενου προσωρινού μερίσματος: 3.000.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,0685848289 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό).

• Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2025 (cut off date): Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026.

• Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2025 (record date): Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026.

• Ημερομηνία έναρξης καταβολής (πληρωμής) προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2025: Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ανωτέρω ημερομηνίες ή/και το περιεχόμενο του παρόντος Ημερολογίου, εφόσον ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στον Κανονισμό.

