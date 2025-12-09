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ελίν: Μειωμένη κερδοφορία στο εννεάμηνο, αλλά ανθεκτικότητα στις πωλήσεις
Αναλύσεις
18:19 - 09 Δεκ 2025

ελίν: Μειωμένη κερδοφορία στο εννεάμηνο, αλλά ανθεκτικότητα στις πωλήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου δημοσίευσε σήμερα (9/12) ο Όμιλος ελίν, καταγράφοντας ανθεκτικότητα στις πωλήσεις παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον.  

Πιο αναλυτικά:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ελίν κατά το εννεάμηνο του 2025 ανήλθε σε €1.704,71 εκατ. έναντι €2.050,64 εκατ. του εννεαμήνου του 2024, καταγράφοντας μείωση 17%.

Για την ίδια χρονική περίοδο, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €46,13 εκατ. έναντι €61,97 εκατ. του εννεαμήνου του 2024 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σε €16 εκατ. έναντι €30,61 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 48%.

Τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα του Ομίλου (EBT) κατά το εννεάμηνο του 2025 ανήλθαν σε κέρδη €1,91 εκατ. έναντι €9,53 εκατ. του εννεαμήνου του 2024.

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Αποτελέσματα μητρικής εταιρίας ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., κατά το εννεάμηνο του 2025 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €14,54 εκατ. έναντι €29,42 εκατ. εννεαμήνου του 2024. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη €2,21 εκατ. έναντι €10,02 εκατ. του αντιστοίχου διαστήματος του 2024.

Κατά το γ’ τρίμηνο του 2025, το επιχειρηματικό περιβάλλον στις Διεθνείς Αγορές παρέμεινε ιδιαίτερα ασταθές, επηρεασμένο από τις αλλεπάλληλες και απρόβλεπτες γεωπολιτικές εξελίξεις. Οι στρεβλώσεις στο Διεθνές Εμπόριο, και ειδικότερα ο αθέμιτος ανταγωνισμός που προκαλείται από τη διακίνηση προϊόντων ρωσικής προέλευσης από την Τουρκία προς την Ευρώπη, συνέχισαν να περιορίζουν τις δυνατότητες ανάπτυξης πωλήσεων στο εξωτερικό. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες, η ελίν διατήρησε τις πωλήσεις της στη Διεθνή αγορά, περιορίζοντας τις απώλειες στο 6%, με σημαντική όμως επίπτωση στην κερδοφορία.

Από την άλλη πλευρά, η πορεία της εσωτερικής αγοράς, όπου αποτελεί και ο βασικός άξονας δραστηριοποίησης της ελίν, παρουσιάζει σημαντική ανάκαμψη. Ως εκ τούτου, κατά το γ’ τρίμηνο του έτους, οι πωλήσεις της Εταιρίας κινήθηκαν συνολικά σε υψηλά επίπεδα. Η ισχυρή κίνηση της φετινής τουριστικής περιόδου, σε συνδυασμό με την κατάργηση του πλαφόν από τον Ιούλιο και την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας, δημιούργησαν ευνοϊκότερο περιβάλλον λειτουργίας. Η ομαλότητα της αγοράς και το κλείσιμο παραβατικών πρατηρίων επιτρέπουν την ανάπτυξη νέων, κερδοφόρων σημείων εντός Αττικής, ενισχύοντας ουσιαστικά τις προοπτικές της εταιρείας τα επόμενα χρόνια.

Βελτιωμένη κερδοφορία σημειώθηκε εντός του γ’ τριμήνου του 2025 στην ηλεκτρική ενέργεια, μέσω του εμπορικού σήματος «ελίν electricon», αντισταθμίζοντας μερικώς τις απώλειες που προέκυψαν μέσω της διεθνούς δραστηριότητας.

Εκτιμήσεις

Με τις τρέχουσες συνθήκες να αναμένονται σταθερές και στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, η ελίν εκτιμά ότι το 2025 θα κλείσει με θετικό, αλλά μειωμένο οικονομικό αποτέλεσμα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η ενισχυμένη κερδοφορία της Εσωτερικής Αγοράς, η σταδιακή αποκλιμάκωση της κρίσης και η ομαλότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, παράλληλα με το στρατηγικό πλάνο για το 2026, ενισχύει την προοπτική κερδοφορίας της ελίν τα επόμενα χρόνια.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/12/2025 - 18:21
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