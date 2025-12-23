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Οι τρεις στρατηγικοί στόχοι της Eurobank – Το μήνυμα του Φ. Καραβία
Αναλύσεις
14:39 - 23 Δεκ 2025

Οι τρεις στρατηγικοί στόχοι της Eurobank – Το μήνυμα του Φ. Καραβία

Reporter.gr Newsroom
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Στους εργαζόμενους της Eurobank απευθύνθηκε με επιστολή του με αφορμή τις γιορτές των Χριστουγέννων ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Φωκίων Καραβίας, υπογραμμίζοντας πως το 2025 ήταν κάτι παραπάνω από μια παραγωγική χρονιά για τον Όμιλο.

Ολόκληρη η επιστολή του CEO της Eurobank:

«Αγαπητοί συνάδελφοι,

το 2025 ήταν κάτι παραπάνω από μια παραγωγική χρονιά για τον Όμιλό μας. Εκτός από ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, υλοποιήσαμε ταυτόχρονα και συνεχίζουμε να υλοποιούμε με συνέπεια τρεις στόχους, τρεις στρατηγικές κατευθύνσεις:

Πρώτον, την οργανική ανάπτυξη εργασιών με ισχυρή αύξηση των δανειακών μας υπολοίπων, αλλά και στους τομείς διαχείρισης περιουσίας (αμοιβαία κεφάλαια και Private Banking) και τραπεζοασφαλειών. Συγχρόνως, συνεχίστηκε η ανοδική πορεία των καταθέσεων και μισθοδοσιών. Αξίζει να αναφερθεί ότι για τρίτη συνεχή χρονιά βρισκόμαστε διεθνώς εντός της πρώτης δεκάδας της Lloyds List με τις σημαντικότερες τράπεζες στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας, ενώ ο οργανισμός GlobalFinance μας ανακήρυξε ως τη Best Bank for Cash Management in Greece, για 11η συνεχή χρονιά. Επίσης, η Eurobank κατέκτησε τον τίτλο «Τράπεζα της Χρονιάς 2025» στην Κύπρο από το διεθνώς αναγνωρισμένο περιοδικό The Banker, μέλος του ομίλου Financial Times.

Δεύτερον, συνεχίζουμε την υλοποίηση της στρατηγικής μας για τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων μας, τόσο γεωγραφικά, όσο και στις βασικές μας δραστηριότητες, δηλαδή την τραπεζική, την ασφαλιστική και της διαχείρισης περιουσίας. Στρατηγική που υλοποιήθηκε και μέσω των τριών σημαντικών εξαγορών των τελευταίων 24 μηνών, δηλαδή της Ελληνικής Τράπεζας, της ασφαλιστικής CNP και της εταιρίας ζωής της Eurolife. Για τις δύο πρώτες, το 2025, ξεκινήσαμε τη διαδικασία ένταξης τους στον Όμιλό μας, μια διαδικασία που θα συνεχιστεί το 2026 για όλες.

Ο τρίτος μεγάλος στόχος αφορά την προετοιμασία της Eurobank για το μέλλον, σε ένα διεθνές τραπεζικό περιβάλλον όλο και πιο ανταγωνιστικό, όπου η τεχνολογία εξελίσσεται καθημερινά και αποτελεί καταλύτη μεγάλων αλλαγών. Στην Ελλάδα, έχουμε ήδη ξεκινήσει ή προγραμματίζουμε σημαντικές τεχνολογικές παρεμβάσεις, ώστε να βελτιώσουμε το ψηφιακό μας αποτύπωμα στους πελάτες μας, να εξοπλίσουμε τα operations με αυτοματοποιήσεις, και να εκσυγχρονίσουμε το βασικό μας πληροφοριακό σύστημα. Πριν από λίγες μόνο εβδομάδες ολοκληρώθηκε η μετάβαση στο Temenos στο Λουξεμβούργο, στην Κύπρο είναι σε εξέλιξη η λειτουργική συγχώνευση, ενώ στη Βουλγαρία επιταχύνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της PostBank.

Είμαστε σήμερα η μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα, ένας όμιλος με ισχυρό περιφερειακό αποτύπωμα, βαθιές σχέσεις με τους πελάτες μας παντού όπου μας εμπιστεύονται και με οικονομικά μεγέθη που μας επιτρέπουν να κοιτάζουμε με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Τι μας έφερε μέχρι εδώ; Ξεχωρίζω τρία στοιχεία. Η ομαδική δουλειά σε όλα τα επίπεδα, στη διοίκηση, στα στελέχη, σε όλους τους εργαζομένους. Στην εποχή μας, στο πολύπλοκο περιβάλλον της οικονομίας και του κλάδου μας, δεν νοούνται ατομικές επιτυχίες. Κάθε βήμα μπροστά, είναι μια συλλογική κατάκτηση. Η στήριξη των μετόχων μας, ιστορικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέσα σε ακραίες συνθήκες. Αποτελεί για εμάς εξαιρετική ικανοποίηση ότι δικαιώνουμε σήμερα εκείνη την επιλογή τους. Και, προπάντων, η ποιότητα των ανθρώπων μας, ο επαγγελματισμός και η αφοσίωσή τους στον οργανισμό. Προσπαθούμε διαρκώς να τα ανταποδίδουμε πολλαπλά – με προσήλωση στην αξιοκρατία, με προσέλκυση νέων ικανών συναδέλφων, με ανταμοιβή των επιδόσεων, με πρωτοποριακές πρωτοβουλίες κοινωνικού χαρακτήρα.

Μπορούμε πια να πούμε χωρίς υπερβολή ότι είναι προνόμιο για την Τράπεζα οι άνθρωποί της και προνόμιο για τους ανθρώπους της να εργάζονται για αυτόν τον οργανισμό που μαζί οδηγήσαμε στο σημείο όπου βρισκόμαστε σήμερα. Απαιτείται πάντοτε σκληρή δουλειά, από την οποία αυτές οι μέρες μας δίνουν μια ευκαιρία ανάπαυλας. Θα την αξιοποιήσουμε με τις οικογένειες και τους ανθρώπους μας, που θέλουν περισσότερο από τον χρόνο μας. Και θα επιστρέψουμε ξεκούραστοι, ανανεωμένοι και έτοιμοι για άλλη μια χρονιά που θα μας πάει όλους και τον Οργανισμό που υπηρετούμε ακόμη πιο μπροστά.

Στέλνω σε όλους τους συναδέλφους μας, στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Λονδίνο, τις πιο εγκάρδιες ευχές για υγεία, καλές γιορτές και μια καλή και δημιουργική νέα χρονιά το 2026»!

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