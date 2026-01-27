ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΧΑ: Το ανοδικό momentum προϊδεάζει για νέα ιστορικά ρεκόρ του ΓΔ τις επόμενες ημέρες
Αναλύσεις
10:03 - 27 Ιαν 2026

ΧΑ: Το ανοδικό momentum προϊδεάζει για νέα ιστορικά ρεκόρ του ΓΔ τις επόμενες ημέρες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Άνοδο κατά 0,64% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2279,70 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 290,1 εκ. ευρώ.

Οι αψιμαχίες μεταξύ αγοραστών και πωλητών από τα πρώτα λεπτά στην καταγραφή του ενδοσυνεδριακού χαμηλού των 2258 μονάδων του ΓΔ με το πρόσημο να εναλλάσσεται.

Όμως, μετά τις 12.30μ οι αγοραστές ανέλαβαν την υπεροπλία με το ΓΔ να κινείται σε θετικό έδαφος, με το ενδοσυνεδριακό υψηλό να καταγράφεται στις 2282 μονάδες λίγο πριν τις 4μμ. και το κλείσιμο στις δημοπρασίες να γίνεται λίγο χαμηλότερα (νέο ρεκόρ 16ετίας).

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετων τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,362% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,81%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha (+2,78%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (+1,09%), ο ΑΔΜΗΕ (+2,05%), η Helleniq Energy (+1,90%), η ΕΛΧΑ (+2,20%), η Cenergy (+4,83%), η Κύπρου (+3,65%), ο Τιτάν (+3,25%), η Βιοχάλκο (+5,70%) αλλά και η Lavipharm (+14,42%), η Ideal (+1,22%) και η Mevaco (+8,38%) από τις λοιπές μετοχές.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Optima (-1,45%), o ΟΤΕ (-1,59%), ο Αβαξ (-1,27%) και η Metlen (-1,15%). Απολογιστικά, 65 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 39 εκείνων που υποχώρησαν. Υποχωρεί το δολάριο σε χαμηλό τεσσάρων μηνών, ενώ την ίδια ώρα ο χρυσός ξεπερνά τα $5.000 ανά ουγκιά και δείκτες στη Wall Street να συνεχίζουν την αναρρίχησή τους ενόψει της συνεδρίασης της Federal.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, το ανοδικό momentum στο Χ.Α. προϊδεάζει για νέα ιστορικά ρεκόρ του ΓΔ τις επόμενες ημέρες.

Επιχειρηματικά νέα:

Optima Bank: Θετικό παραμένει το outlook για το ελληνικό χρηματιστήριο ενόψει του 2026. Kορυφαίες επιλογές είναι οι Piraeus Bank (νέος στόχος τα €9,64), Eurobank (νέο στόχος τα €4,6), METLEN (νέος στόχος στα €64), ΔΕΗ (στόχος τα €24,6) και Motor Oil (με νέο στόχο τα €40,7). Στη watchlist της ακόμη η Εθνική Τράπεζα (νέος στόχος τα €15,83), η Alpha Βank (νέος στόχος τα €4,28), η HELLENiQ ENERGY (ο στόχος στα €9,8 ), η Jumbo, η AVAX (νέος στόχος τα €3,81 ), η QUALCO Group (νέος στόχος στα €7,12), η Lavipharm και ο ΑΔΜΗΕ.
UBS: εκτιμά ότι το story δεν έχει εξαντληθεί. Ο κλάδος διαπραγματεύεται σε εκτιμώμενο δείκτη P/E για το 2026 στις 9,5 φορές, διατηρώντας έκπτωσηπερίπου 10% έναντιτων ευρωπαϊκών τραπεζών. Τράπεζα Πειραιώς κορυφαία επιλογή (top pick), συγκεντρώνειτο μεγαλύτεροπεριθώριοπεραιτέρω re-rating.
NBG Securities: Νέες τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες. Τράπεζα Πειραιώς παραμένει το κορυφαίο «top pick» του οίκου, νέα τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα €9,90 από €6,25. Στα €4,40 η Alpha Bank από €2,55, στα €4,60 η Eurobank από €3,50.
Εθνική Τράπεζα: ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας στις διεθνείς αγορές, ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, με επιτόκιο 3,125% και απόδοση 3,23%. Συμμετοχή 150 θεσμικών επενδυτών.
Titan: Όρισε αναδόχους για ομολογιακή έκδοση €350 εκ. χρηματοδότησης μίας ή περισσότερων εξαγορών του Ομίλου, με την εγγύηση της μητρικής. BNP PARIBAS, HSBC και Société Générale Γεν. Συντονιστές, BofA Securities, Citigroup, Eurobank, Εθνική, Τράπεζα Πειραιώς και Raiffeisen Bank International Συνδιαχειριστές.
ΕΛΣΤΑΤ: Το 3ο τρίμηνο 2025, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε 1,9% στα €44,54 δισ. ενώ η κατανάλωση 5% στα €45,9 δις. Στο -3,1% του ΑΕΠ η αποταμίευση.
Αέριο: Ξανά μηδενικό ενδιαφέρον για τον Κάθετο Διάδρομο.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/01/2026 - 10:05
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ινδία–ΕΕ: Ιστορική εμπορική συμφωνία εν μέσω αναταράξεων στις σχέσεις με τις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Ινδία–ΕΕ: Ιστορική εμπορική συμφωνία εν μέσω αναταράξεων στις σχέσεις με τις ΗΠΑ

Μετά την κάθοδο του USS Abraham Lincoln, οι Χούθι επανέρχονται με απειλές κατά της ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα
Ναυτιλία

Μετά την κάθοδο του USS Abraham Lincoln, οι Χούθι επανέρχονται με απειλές κατά της ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα

Domes White Coast Milos: Τι αναφέρει για την επέκταση του ξενοδοχείου στο Μύτακα Μήλου
Ειδήσεις

Domes White Coast Milos: Τι αναφέρει για την επέκταση του ξενοδοχείου στο Μύτακα Μήλου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις

Κράτησε τα υψηλά 17ετίας το Χρηματιστήριο – Μηνιαία κέρδη 4,5%, άνοδος 21% στο επτάμηνο
Σχόλια Αγοράς

Κράτησε τα υψηλά 17ετίας το Χρηματιστήριο – Μηνιαία κέρδη 4,5%, άνοδος 21% στο επτάμηνο

ΧΑ: Ο ΓΔ «έσπασε» κρίσιμες αντιστάσεις και κατέγραψε πολυετές υψηλό
Αναλύσεις

ΧΑ: Ο ΓΔ «έσπασε» κρίσιμες αντιστάσεις και κατέγραψε πολυετές υψηλό

ΧΑ: Στις 2542 μονάδες η πλησιέστερη αντίσταση για το ΓΔ
Αναλύσεις

ΧΑ: Στις 2542 μονάδες η πλησιέστερη αντίσταση για το ΓΔ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/08/2026 - 21:12

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

Πολιτική
08/08/2026 - 16:18

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:30

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Υγεία
08/08/2026 - 13:00

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

Ειδήσεις
08/08/2026 - 12:00

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/08/2026 - 11:00

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/08/2026 - 10:27

ΠΑΣΕΒΙΠΕ: «Όχι» σε νέους ελέγχους στις επιχειρήσεις μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές

Οικονομία
08/08/2026 - 10:15

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
08/08/2026 - 10:01

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/08/2026 - 09:54

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Θετική αποτίμηση από τον ΣΕΤΕ, προβληματισμός από την ΠΟΞ

Γιώργος Ραυτόπουλος
08/08/2026 - 09:34

Δεξιότερα της ΝΔ: Το «beef» Βελόπουλου-Λατινοπούλου, ο Σαμαράς και τα «ορφανά» της Καρυστιανού

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
08/08/2026 - 00:01

Πνευματική προσπάθεια, σκέψη και αμφισβήτηση εναντίον ΤΝ

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 23:03

Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι

Πολιτική
07/08/2026 - 22:00

Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον

Ειδήσεις
07/08/2026 - 21:44

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 21:01

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Πολιτική
07/08/2026 - 21:00

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Τι σημαίνει η νέα στρατιωτική συμφωνία για την Ελλάδα

Πολιτική
07/08/2026 - 20:00

Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το χρονικό της κόντρας

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Σε θετικό έδαφος η συνεδρίαση – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 18:50

Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα κάνουν ρίψεις νερού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ