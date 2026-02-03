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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αναβάθμιση της τιμής-στόχου στα €45,7 από τη Mediobanca
Αναλύσεις
15:05 - 03 Φεβ 2026

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αναβάθμιση της τιμής-στόχου στα €45,7 από τη Mediobanca

Reporter.gr Newsroom
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Σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχώρησε σήμερα η ιταλική τράπεζα Mediobanca, ανεβάζοντάς τη στα 45,7 €/μτχ από 30 €/μτχ προηγουμένως.

Η σύσταση Overweight βασίζεται:

i) στο ισχυρό καθετοποιημένο μοντέλο παραχωρήσεων/κατασκευής, καθώς και στο επιτυχημένο track record που έχει επιδείξει η εταιρεία,

ii) στην ισχυρή θέση που κατέχει στον κλάδο και στις καλές σχέσεις με προμηθευτές και το τραπεζικό σύστημα,

iii) στη μεγάλη υπολειπόμενη διάρκεια ζωής του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων,

iv) στην «εξασφαλισμένη» αύξηση του EBITDA από 400 εκατ. το 2024 σε πάνω από 700 εκατ. το 2028,

v) στο ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο του κατασκευαστικού τομέα, που καλύπτει πάνω από 6 χρόνια εργασιών.

Ως βασικούς καταλύτες, η Mediobanca αναγνωρίζει:

i) την εκτέλεση του υψηλού κατασκευαστικού αντικειμένου,

ii) την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τη Motor Oil στον τομέα της ενέργειας εντός του πρώτου εξαμήνου,

iii) την ολοκλήρωση του capex στα νέα έργα (Καστέλι, Εγνατία, ΒΟΑΚ, IRC κ.λπ.),

iv) νέα έργα αυτοκινητοδρόμων (από το 2027), αλλά και διαχείρισης απορριμμάτων και υδάτων,

v) και, τέλος, πιθανή αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς σε Developed Market (Αύγουστος για MSCI και Σεπτέμβριος για FTSE).

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