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ΧΑ: Προσπάθεια απαγκίστρωσης από τις 2280 μονάδες με «οδηγό» τις τράπεζες
Αναλύσεις
10:29 - 26 Φεβ 2026

ΧΑ: Προσπάθεια απαγκίστρωσης από τις 2280 μονάδες με «οδηγό» τις τράπεζες

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 1,09% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2283,73 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 308,3 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και μετά από μικρές αψιμαχίες με τους πωλητές οδήγησαν το ΓΔ στο υψηλό της ημέρας τω 2287 μονάδων λίγο μετά τις 3μμ.

Με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο που αντέδρασε ανοδικά μετά την τριήμερη υποχώρηση αλλά και άλλα blue chips (Metlen, Ελλάκτωρ, OTE, Aegean, Κύπρου). Με το κλείσιμο στις δημοπρασίες να γίνεται σε ελαφρά χαμηλότερα επίπεδα. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,326% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+2,12%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha (+3,11%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε ο Ελλάκτωρ (+8,35%), η Metlen (+5,25%), η Credia (+2,40%), η Optima (+2,19%), η Aegean (+1,30%), o OTE (+2,22%) αλλά και ο ΟΛΠ (+1,42%), η Ideal (+4,50%) και η Profile (+4,35%). Απολογιστικά, 65 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 49 εκείνων που υποχώρησαν. Το πρωί ανακοινώνουν τα ετήσια αποτελέσματά τους η Πειραιώς, ο ΟΤΕ και ο όμιλος Ideal, ενώ το απόγευμα θα ακολουθήσουν η Eurobank και η Helleniq Energy.

Σύμφωνα με την Κύκλο Χρηματιστηριακή, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια να απαγκιστρωθεί ο Γ.Δ. από τις 2280 μονάδες για να κινηθεί ψηλότερα στη συνέχεια με οδηγό το δεικτοβαρή τραπεζικό κλάδο που μέχρι το τέλος της εβδομάδος θα βρίσκεται στο επίκεντρο. Συνεχίζεται η ανοδική κίνηση των δεικτών στη Wall Street.

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