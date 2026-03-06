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Η ανάλυση της Euroxx για το business plan της Πειραιώς
Αναλύσεις
11:14 - 06 Μαρ 2026

Η ανάλυση της Euroxx για το business plan της Πειραιώς

Reporter.gr Newsroom
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Η άποψή μας για την Τράπεζα Πειραιώς παραμένει αισιόδοξη μετά την ανακοίνωση της χθεσινής ενημέρωσης της στρατηγικής με στόχους έως το 2030, σημειώνει η Euroxx σε ανάλυσή της. 

Η Χρηματιστηριακή σημειώνει πως οι προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) και οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνες με τις εκτιμήσεις και τους αριθμούς μας, εκτός από τις προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή (DPS) που είναι υψηλότερες από τις υποθέσεις μας.

Με βάση αυτά η χρηματιστηριακή θέτει τιμή-στόχο τα 9,4 ευρώ με σύσταση overweight.

Προοπτικές για το 2026: Η διοίκηση στοχεύει για το 2026 σε κέρδη ανά μετοχή (EPS) 0,9 ευρώ για εξυπηρετούμενα δάνεια >40 δισ. ευρώ (αύξηση >7%), δείκτη C/I <35% και COR 50 μονάδων βάσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα απόδοση κεφαλαίου (ROTE) 15%. Οι στόχοι για το έτος αυτό βρίσκονται κοντά στο consensus και στις δικές μας προβλέψεις (EPS 0,93 ευρώ και ROTE 15,3%).

Μακροπρόθεσμες προοπτικές: Η Πειραιώς στοχεύει σε σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης EPS 9,0% το 2025-2028 και 10% το 2025-30. Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) αναμένεται να ανακάμψουν και να αναπτυχθούν με σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης 6% το 2025-28 και 7% το 2025-30, χάρη σε σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης 8% στις χορηγήσεις (οδηγώντας σε καθαρά έσοδα από τόκους 2,3 δισ. ευρώ το 2028 και 2,6 δισ. ευρώ το 2020).

Κατά την τριετή περίοδο μέχρι το 2028, η διοίκηση αναμένει ότι τα επιχειρηματικά δάνεια θα αυξηθούν κατά σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης 10%, με τα στεγαστικά δάνεια να ανέρχονται στο 4%. Όσον αφορά τις αμοιβές, η διοίκηση υποθέτει ένα συντηρητικό CAGR 4% το 2025-28, με τις τραπεζικές αμοιβές να παραμένουν σταθερές, αλλά με σημαντική συνεισφορά από την Εθνική Ασφαλιστική (80 εκατ. ευρώ το 2028 και 125 εκατ. ευρώ το 2030). Οι λειτουργικές δαπάνες (OPEX) αναμένεται να αυξηθούν με CAGR 4% το 2025-28, με τον COR να είναι βιώσιμος στις 40 μονάδες βάσης. Όλα τα παραπάνω οδηγούν το 2028 σε EPS ύψους 1,10 ευρώ και ROTE 16,5%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας.

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