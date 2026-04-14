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Prodea: Προαιρετική Δημόσια Πρόταση για Εξαγορά Ομολογιών και Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως €27,1 εκατ.
Αναλύσεις
19:40 - 14 Απρ 2026

Prodea: Προαιρετική Δημόσια Πρόταση για Εξαγορά Ομολογιών και Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως €27,1 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (ο Προτείνων) ανακοινώνει την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης (η Δημόσια Πρόταση), σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 3461/2006, όπως ισχύει σήμερα (ο Νόμος), προς όλους τους κατόχους των ομολογιών που έχουν εκδοθεί δυνάμει του από 09.07.2021 κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού τριακοσίων εκατομμυρίων Ευρώ (€300.000.000), (οι Ομολογιούχοι και το Ομολογιακό Δάνειο ή ΚΟΔ 2021, αντίστοιχα), το οποίο διαιρείται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) άυλες, ανώνυμες, κοινές ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων Ευρώ (€1.000) και οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το Χ.Α.) (οι Ομολογίες).

Η Δημόσια Πρόταση θα απευθύνεται προς όλους τους κατόχους Ομολογιών και θα αφορά στην απόκτηση έως 50.000 Ομολογιών (οι Ομολογίες της Δημόσιας Πρότασης) με σκοπό τη διαγραφή των Ομολογιών της Δημόσιας Πρότασης που θα αποκτηθούν και την ισόποση μείωση του ανεξόφλητου κεφαλαίου υπό το Ομολογιακό Δάνειο.

Ως αντάλλαγμα προς τους Ομολογιούχους που θα προσφέρουν τις Ομολογίες τους, θα προσφερθούν έως 10.000.000 νέες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές του Προτείνοντος, ονομαστικής αξίας €2,71 έκαστη (οι Νέες Μετοχές), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου (η Αύξηση ή η AMK) έως ποσού €27.100.000 που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 14.04.2026 κατ΄ ενάσκηση της εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Προτείνοντος της 02.04.2026 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η Αύξηση θα καλυφθεί με εισφορά σε είδος των Ομολογιών της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προτείνων εκκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης την 14η Απριλίου 2026 (η Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης), ενημερώνοντας εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η Ε.Κ.), υποβάλλοντας ταυτόχρονα σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου (το Πληροφοριακό Δελτίο). Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται σε όλους τους Ομολογιούχους, οι οποίοι δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα και αφορά την απόκτηση έως 50.000 Ομολογιών που δεν κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης

Επισυνάπτεται ολόκληρη η ανακοίνωση στο τέλος του κειμένου

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