Χρηματιστήριο: Ήπια ανάκαμψη μετά τη διήμερη πτώση με οδηγό τις τράπεζες
11:12 - 19 Μάι 2026

Χρηματιστήριο: Ήπια ανάκαμψη μετά τη διήμερη πτώση με οδηγό τις τράπεζες

Reporter.gr Newsroom
Με το βλέμμα στραμμένο στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στις κινήσεις των διεθνών αγορών, μετά τη μεταβλητότητα σε Wall Street και Ευρώπη εισήλθε η αγορά στη σημερινή συνεδρίαση.  

Η προσωρινή αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή βοήθησε πετρέλαιο και ομόλογα να σταθεροποιηθούν, ωστόσο οι φόβοι για τον πληθωρισμό και παραμονή υψηλών επιτοκίων διατηρούν το κλίμα επιφυλακτικό. Στην ελληνική αγορά , η ΔΕΗ συνεχίζει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον λόγω της Α.Μ.Κ., ενώ οι τράπεζες παραμένουν καθοριστικές για τη βραχυπρόθεσμη τάση του ΓΔ.

Σήμερα, Τρίτη (19/5), καταγράφονται τάσεις ανάκαμψης στο ΧΑ μετά το διήμερο πτωτικό σερί, με τον ΓΔ να διαμορφώνεται στις 2.243,67 μονάδες με άνοδο της τάξης του 0,33%.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης «παίζει» στις 5.691,67 μονάδες με άνοδο 0,36%.

Από τις εταιρείες του Large Cap, η HelleniQ Enrergy καταγράφει άνοδο 0,7%, η Lamda 0,59%, η Metlen 0,42% και η Βιοχάλκο 1,31%, ενώ η Aegean είναι στο +1,48%.

Ανοδικά κινούνται και οι τράπεζες – που παραμένουν ο βασικός δείκτης κατεύθυνσης της αγοράς – με την Alpha Bank στο +1,21%, την ΕΤΕ στο +0,44%, την Eurobank στο +1,78% και την Τράπεζα Πειραιώς στο +0,42%. «Πράσινη» και η Optima Bank με +1,47% και η Τράπεζα Κύπρου με +1,06%.

Στον αντίποδα, ήπιες απώλειες σημειώνουν οι Allwyn (-0,21%), Cenergy (-0,97%), ΤΙΤΑΝ (-0,13%), AKTOR (-0,74%), ΔΕΗ (-0,3%), ΕΥΔΑΠ (-0,58%) και Σαράντης (-0,13%).

Στα τεχνικά, η ζώνη των 2.220–2.230 μονάδων αποτελεί το βασικό επίπεδο στήριξης μετά τη χθεσινή συνεδρίαση. Όπως σημειώνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή, εάν υπάρξει σταθεροποίηση και βελτίωση του διεθνούς κλίματος, η αγορά μπορεί να επιχειρήσει αντίδραση προς τις 2.260–2.280 μονάδες. Απώλεια των 2.220 μονάδων θα ενισχύσει το σενάριο συνέχισης του profit taking.

Εν τω μεταξύ, η μετοχή της CrediaBank κινείται σε φάση συσσώρευσης κάτω από τα €1,28–1,30, με βασική στήριξη τη ζώνη €1,23–1,20 και κρίσιμο σημείο για επαναφορά θετικού momentum τη διάσπαση των €1,34.

Στο επίκεντρο συνεχίζει να είναι η ΑΜΚ της ΔΕΗ, ενώ η μετοχή της Metlen είναι σε φάση βραχυπρόθεσμης αποφόρτισης μετά το πρόσφατο ράλι, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 21ης Μαΐου.

Στα διεθνή, η Wall Street έκλεισε χθες χωρίς σαφή κατεύθυνση, με τον Dow Jones να κλείνει ανοδικά (+0,32%), ενώ S&P 500 και Nasdaq υποχώρησαν ελαφρώς υπό την πίεση της ανόδου των ενεργειακών τιμών και των πληθωριστικών ανησυχιών.

Τα μεικτά πρόσημα κυριάρχησαν και στις ασιατικές αγορές σήμερα, ενώ απ’ την άλλη στην Ευρώπη οι δείκτες άνοιξαν στα «πράσινα».

Οι αποφάσεις και οι επόμενες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο, γεγονός που επηρεάζει και τους traders, ενώ ο αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ εντείνει τη νευρικότητα.

