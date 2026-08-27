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Χρηματιστήριο: Με το βλέμμα στις 2700 μονάδες μετά το νέο χθεσινό υψηλό
Αναλύσεις
10:17 - 27 Αυγ 2026

Χρηματιστήριο: Με το βλέμμα στις 2700 μονάδες μετά το νέο χθεσινό υψηλό

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 1,26% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α., κλείνοντας στις 2.687,04 μονάδες, σε νέο υψηλό 17 ετών, ενώ ενδοσυνεδριακά άγγιξε τις 2.692,90 μονάδες.

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €280,82 εκατ., εκ των οποίων €38,8 εκατ. αφορούσαν 42 πακέτα .Μετά από νευρικό ξεκίνημα, οι αγοραστές ανέλαβαν σαφή πρωτοβουλία από το μεσημέρι, με τη διάσπαση των 2.670 μονάδων να επιταχύνει την ανοδική κίνηση.

Θετικό στοιχείο αποτέλεσε η αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και η ευρύτερη διάχυση της ρευστότητας, ιδίως στη μεσαία κεφαλαιοποίηση. Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,58% στις 3.148,5 μονάδες, με την Πειραιώς να υπεραποδίδει (+2,38%), ακολουθούμενη από Εθνική (+1,72%), Alpha Bank (+1,97%) και Eurobank (+1,03%).

Πρωταγωνίστρια της συνεδρίασης ήταν η ΔΕΗ (+3,86%), με τον υψηλότερο τζίρο της ημέρας, ενώ σημαντικά κέρδη κατέγραψαν επίσης ο Τιτάν (+2,99%), η ΕΥΔΑΠ (+2,38%), η Coca-Cola HBC (+1,30%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,34%), η AKTOR (+1,54%) και η Aegean (+1,33%).Στον αντίποδα, η Motor Oil υποχώρησε κατά 0,93% στα €58,80, παρά τα ιδιαίτερα ισχυρά αποτελέσματα α ́ εξαμήνου, ενώ η Allwyn έκλεισε στο -0,76% ενόψει της σημερινής ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν ο ΑΔΜΗΕ (+4,12%), η ΑΒΑΞ (+2,97%), η Real Consulting (+3,75%) και η Performance (3,14%).

Απολογιστικά, 74 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, 49 με απώλειες και 77 αμετάβλητες. Στο εξωτερικό, η υποχώρηση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου συνέβαλε στη βελτίωση της διάθεσης ανάληψης κινδύνου, με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην αποτίμηση από την αγορά των αποτελεσμάτων της Nvidia, τα οποία ανακοινώθηκαν μετά το χθεσινό κλείσιμο της Wall Street.

Επιχειρηματικά νέα

Austriacard: Στο α ́ εξάμηνο, τα έσοδα ανήλθαν σε €186,6 εκατ. (+14%), το EBITDA σε €19,4 εκατ. (+10%) και τα καθαρά κέρδη σε €5,8 εκατ. (+135%). Η διοίκηση αναβάθμισε τον στόχο αύξησης εσόδων για το 2026 σε χαμηλό διψήφιο ποσοστό, αλλά πλέον αναμένει συμπίεση του περιθωρίου EBITDA και οριακή μείωση EBITDA, λόγω ανταγωνισμού και έκτακτων δαπανών. Η δημόσια πρόταση της DNP στα €10/μετοχή έχει συγκεντρώσει αποδοχή 96,55%, με εκκρεμή την έγκριση της αρμόδιας αυστριακής αρχής άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI).

Metlen: Ενισχύει την παρουσία της στην αποθήκευση ενέργειας, με νέο έργο BESS στο Ηνωμένο Βασίλειο ισχύος 129 MW / 362 MWh, χρηματοδότηση €18 εκατ. για έργο 25 MW / 75 MWh στην Ιταλία και πρόοδο στα έργα Θεσσαλίας και Πολυγύρου.

Motor Oil / HELLENiQ Energy: Αναμένεται άμεσα απόφαση για πιθανή παράταση τον Σεπτέμβριο της έκτακτης έκπτωσης καυσίμων. Για τη Motor Oil, το μέτρο κόστισε περίπου €20 εκατ. τον Αύγουστο.

Εθνική Τράπεζα: Απέκτησε 827.673 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή €16,4137 και συνολικό κόστος €13,6 εκατ. Οι ίδιες μετοχές αντιστοιχούν πλέον στο 2,78% του μετοχικού κεφαλαίου, με πρόθεση ακύρωσής τους.

ΟΛΠ: Η Euroxx αναλαμβάνει ειδικός διαπραγματευτής στη μετοχή από την 1η Σεπτεμβρίου, για διάρκεια ενός έτους.

Allwyn: Η Allwyn κατέγραψε ισχυρό Q2 2026, με έσοδα +27% στα €1,25 δισ. και Adjusted EBITDA +29% στα €458 εκατ., επιβεβαιώνοντας το guidance για το 2026 και ανακοινώνοντας ενδιάμεση διανομή €0,20 ανά μετοχή.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/08/2026 - 10:28
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