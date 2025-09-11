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Ο Πλεύρης παίρνει στο λαιμό του Άδωνι και Βορίδη
Ανεμοδείκτης
13:11 - 11 Σεπ 2025

Ο Πλεύρης παίρνει στο λαιμό του Άδωνι και Βορίδη

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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«Άπαξ και ήρθες παράνομα, θα παραμείνεις παράνομος», δήλωσε ξανά υπερήφανα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ την Πέμπτη (11/9) ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Αναρωτιέμαι αν καταλαβαίνει πόσο λάθος είναι η συγκεκριμένη δήλωση και το κάνει απλώς για ψηφοθηρικούς λόγους ή αν πράγματι θεωρεί πως αυτή είναι μία σωστή αντίληψη.

Έχουμε καταλάβει πως δεν τον συγκινεί η «περίφημη» περίπτωση των Αντετοκούνμπο, οι οποίοι με τη λογική Πλεύρη, θα είχαν απελαθεί οικογενειακώς από την Ελλάδα, ενώ τώρα τρεις εξ αυτών τιμούν τη φανέλα με το εθνόσημο. Η δήλωσή του, όμως, δεν στέκει καν νομικά. Η λογική της είναι ότι αφού παρανόμησες και μπήκες φυλακή, θα μείνεις για πάντα στη φυλακή. Ανεξάρτητα από το αδίκημα που έπραξες και γιατί το έπραξες. «Ωραία» άποψη, ειδικά όταν διατυπώνεται από δικηγόρο.

Επιπλέον, πρέπει ο υπουργός να καταλάβει πως με τη λογική του «άπαξ παράνομος, για πάντα παράνομος», μπορούμε κάλλιστα να υποθέσουμε πως δέχεται αυτό που καταλογίζεται στον ίδιον. Πως αφού έχει υπάρξει σε ακροδεξιό κόμμα είναι για πάντα ακροδεξιός και δεν δικαιούται να αλλάξει.

Πως ο Μάκης Βορίδης με το τσεκούρι είναι ο ίδιος Βορίδης που συμμετέχει στις κυβερνήσεις του κεντροδεξιού Μητσοτάκη. Πως ο Άδωνις Γεωργιάδης που παρουσίαζε αντισημιτικά βιβλία με τον πατέρα του Πλεύρη δεν έχει σήμερα δικαίωμα να δηλώνει φίλος του Ισραήλ.

Και φυσικά πως οι Έλληνες της Αμερικής που μπήκαν χωρίς νόμιμα έγγραφα στις ΗΠΑ μέσω του Έλις Άιλαντ θα έπρεπε να είχαν συλληφθεί και απελαθεί. Το ίδιο και οι «ship jumpers», Έλληνες ναυτικοί ή λαθρεπιβάτες σε πλοία που πηδούσαν από αυτά και κολυμπούσαν μέχρι τις ακτές της Αμερικής και της Αυστραλίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/09/2025 - 14:06
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