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Τα «βουβά» γενέθλια της ΝΔ και η αμφίβολη ανακωχή με τους καραμανλικούς
Ανεμοδείκτης
12:43 - 06 Οκτ 2025

Τα «βουβά» γενέθλια της ΝΔ και η αμφίβολη ανακωχή με τους καραμανλικούς

Άγγελος Κωβαίος
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Πέρασε κάπως «στα ψιλά», αλλά πριν από λίγες ημέρες, στις 4 Οκτωβρίου, η ΝΔ είχε γενέθλια, αφού συμπληρώθηκαν 51 χρόνια από την ίδρυσή της.

Το ότι η επέτειος πέρασε στα ψιλά ήταν μάλλον λογικό και έτσι το ήθελε πιθανότατα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο λόγος: τα περυσινά 50ά γενέθλια ήταν ένα φιάσκο, αφού κυριάρχησε η, προφανώς συντονισμένη, απουσία από τους εορτασμούς των Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. Ακολούθησε η διαγραφή Σαμαρά λίγες εβδομάδες αργότερα και έκτοτε επικράτησε η γνωστή, βαριά εσωκομματική ατμόσφαιρα.

Αφότου πέρασαν τα εφετινά γενέθλια, φαινόταν ότι δρομολογούνταν μία άτυπη ανακωχή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λεγόταν ότι σκόπευε να παρευρεθεί στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη, γνωστού στελέχους της «καραμανλικής» πτέρυγας, με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου», που είναι προγραμματισμένη για τις 8 Οκτωβρίου. Μένει να φανεί αν αυτό θα συμβεί, αφού λίγες ημέρες πριν από την εκδήλωση, ο βουλευτής Ροδόπης φρόντισε με άρθρο του στα Νέα να επιτεθεί στον Πρωθυπουργό και να διατυπώσει κατηγορίες περί «απόστασης από τη λαϊκή βάση» της ΝΔ και πολλά άλλα. Αν κατόπιν αυτών ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι παρών στην παρουσίαση, όπου θα βρεθεί σχεδόν σίγουρα ο Κώστας Καραμανλής και πιθανώς ο Αντώνης Σαμαράς, θα έχει τη σημασία του…

Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2025 - 12:51
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