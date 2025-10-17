Ο Τσακαλώτος άρχισε το «κλάδεμα» του Τσίπρα

Με την αποκάλυψη του πολύ πρωτότυπου τίτλου «Ιθάκη» μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, που αναμένεται τις προσεχείς εβδομάδες.

Κατά τα φαινόμενα, θα είναι μάλλον το τελευταίο βήμα πριν τη δημιουργία του νέου κόμματος και εν όψει αυτών αρχίζει να φαίνεται ποιο θα είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που θα έχει να αντιμετωπίσει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ: οι επιθέσεις από τους πρώην συντρόφους του.

Ισως ο διαπρεπέστερος από αυτούς είναι ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος σε τηλεοπτική του συνέντευξη (Open) έδειξε ότι δεν θα είναι απλά τα πράγματα για τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε χαρακτηριστικά ο πρώην υπουργός Οικονομικών: «Ο κ. Τσίπρας δεν είναι από παρθενογένεση, έχει την ιστορία του. Εγώ θέλω να ξέρω γιατί, μετά από ένα μνημόνιο που εφαρμόσαμε, πήραμε 31,5%, και μετά από τέσσερα χρόνια στην αντιπολίτευση πήραμε 17,8%. Εσείς ξέρετε την απάντηση του κ. Τσίπρα; Εγώ δεν την ξέρω». Πάντως η πιθανότερη απάντηση του Αλέξη Τσίπρα θα είναι ότι έφταιγαν όλοι οι άλλοι…