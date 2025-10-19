Το «δεν περιγράφω άλλο» του Γερουλάνου για την Κεραμέως

Ο Παύλος Γερουλάνος έκανε μία καίρια ανάρτηση στα social media σχετικά με το πώς η κυβέρνηση προσπαθεί να... ξεγλιστρήσει όταν ζορίζεται με την κριτική για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και τις διατάξεις για 13ωρο.

Όπως επισημαίνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, επικαλείται συνεχώς παραδείγματα τουριστικών επαγγελμάτων για να πείσει πως το 13ωρο είναι "λαϊκό αίτημα". Όταν λοιπόν ο κ. Γερουλάνος πρότεινε η διάταξη για το 13ωρο να αφορά μόνο το συγκεκριμένο κλάδο, η υπουργός κατέθεσε μία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία προβλέπει εργασία την 6η ημέρα και δεν είναι στον τουρισμό αλλά σε ασφαλιστικές εταιρείες.

Μόνο που η συγκεκριμένη ΣΣΕ όχι μόνο δεν προβλέπει 6ήμερη εργασία αλλά αντίθετα ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας έχει οριστεί στις 39 ώρες.

«Δεν περιγράφω άλλο», σχολιάζει ο Γερουλάνος που έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

«Δώστε λίγη προσοχή στο παρακάτω:

1) Στη συζήτηση για το νομοσχέδιο για τις 13 ώρες εργασίας, όλα τα παραδείγματα που μας έδινε η Υπουργός για το ποιοι θέλουν 13ωρο αφορούσαν τον τουρισμό. Έθεσα τότε το ερώτημα προς την Υπουργό γιατί δεν γίνεται κλαδική σύμβαση στον συγκεκριμένο κλάδο. Και πρόσθεσα πώς το ότι το ζητάει ένας κλάδος δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμοστεί και στους υπολοίπους. «Τι είναι; Δώρο;», κατέληξα.

2) Δείτε τώρα τι μου απάντησε η κ. Κεραμέως, σύμφωνα με δελτίο τύπου του υπουργείου στις 16/10 με τίτλο “Πέντε αλήθειες για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο”: «Η κ. Κεραμέως απάντησε στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παύλο Γερουλάνο, καταθέτοντας μία ακόμη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία προβλέπει εργασία την 6η ημέρα και δεν είναι στον τουρισμό αλλά σε ασφαλιστικές εταιρείες. «Έχετε θέμα αξιοπιστίας γιατί βλέπετε παντού καταστροφές και ισοπέδωση», είπε η Υπουργός».

3) Έλα όμως που η ίδια η Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος πήρε χαμπάρι τι είπε η Υπουργός και απάντησε τα εξής:

«Η Ομοσπονδία μας θέλει να διαψεύσει την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της 16/10/2025 περί 6ημερης εργασίας στην ΣΣΕ μεταξύ ΟΑΣΕ και Ένωσης Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών. Η έκπληξή μας ήταν μεγάλη γιατί η κλαδική αυτή Σύμβαση η οποία υπεγράφη εδώ και τρεις μήνες και ακόμα αναμένουμε από το Υπουργείο να την κηρύξει υποχρεωτική, όχι μόνο δεν περιλαμβάνει 6ημερη εργασία στις ασφαλιστικές εταιρίες αλλά αντίθετα ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας έχει οριστεί στις 39 ώρες».

! Δεν περιγράφω άλλο».

Κατά τα λοιπά ο πρωθυπουργός καταγγέλλει την αντιπολίτευση για fake news σχετικά με το 13ωρο.