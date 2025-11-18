Ο ένας, ρεαλιστικός και ουσιαστικός στόχος του ΠΑΣΟΚ

Η Ράνια Θρασκιά, που προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ προερχόμενη από το ΣΥΡΙΖΑ, «βλέπει» τον Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί ανάλογη πορεία και να θέτει τον εαυτό του υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην καλύτερη περίπτωση, απίθανο.

Αυτή η παρέμβαση της βουλευτή Θεσσαλονίκης, δείχνει όμως ότι πολύ σύντομα το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τις στρατηγικές του επιλογές, αφού δει και αναγνωρίσει ότι αυτές δεν είναι πολλές.

Ευκαιρία για αυτό θα δοθεί στο συνέδριο του κόμματος, όποτε αυτό γίνει, αφού το θέμα των συνεργασιών θα τεθεί αναπόφευκτα, ακόμη και υπό την προϋπόθεση ότι θα επαληθευόταν η φιλοδοξία του Νίκου Ανδρουλάκη να είναι νικητής των εκλογών, έστω και με μία ψήφο. Και, πάντως, σε λίγες εβδομάδες και αφότου ο Τσίπρας κάνει τις κινήσεις του, θα γίνει σαφές ότι ο πρωταρχικός, ρεαλιστικός στόχος για το ΠΑΣΟΚ θα είναι ένας: να τερματίσει στις εκλογές μπροστά από το (θρυλούμενο προς το παρόν) κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού…