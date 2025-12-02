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Υπουργείο Τεχνολογίας πάνω στα χαμένα κονδύλια για την έρευνα
Ανεμοδείκτης
12:45 - 02 Δεκ 2025

Υπουργείο Τεχνολογίας πάνω στα χαμένα κονδύλια για την έρευνα

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Είναι πολλά τα παράδοξα της κυβερνητικής πολιτικής το τελευταίο διάστημα που προσπαθεί να μπαλώσει τις χτυπητές αδυναμίες της, καθώς βαδίζουμε στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Πέρα από τις παλινωδίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που η κυβέρνηση προσπαθεί να βγει και από πάνω, η κυβέρνηση έχει ένα αφήγημα υπεροχής έναντι των άλλων κομμάτων, κάτι που, όμως, διαψεύδεται από την ίδια την πραγματικότητα.

Για παράδειγμα, σε θέματα καινοτομίας και έρευνας η κυβέρνηση αυτοανακηρύσσεται ως πρωτοπόρα, με τον Πρωθυπουργό μάλιστα να δηλώνει πως αν εξασφαλίσει τρίτη θητεία, θα ιδρύσει και υπουργείο Τεχνολογίας.

Στα... κιτάπια του Ταμείου Ανάκαμψης, όμως, βρίσκουμε μεγάλες απώλειες κονδυλίων σχετικές με την επιστημονική έρευνα.

Για παράδειγμα, το πρόγραμμα «Εμπιστοσύνη στα αστέρια μας», που θα χρηματοδοτούσε ερευνητικά πεδία Ελλήνων επιστημόνων, εντός και εκτός της χώρας, σε μια προσπάθεια να ανοίξει έναν δρόμο επιστροφής τους ουσιαστικά απέτυχε, κάτι που παραδέχθηκε πρόσφατα και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εκατοντάδες πανεπιστημιακοί και ερευνητές από περίπου 1.200 ερευνητικές ομάδες που συμμετείχαν με προτάσεις στο πρόγραμμα καταγγέλλουν καταστροφικούς χειρισμούς του υπουργείου Παιδείας. Το πρόγραμμα καθυστέρησε και τελικά δεν προχώρησε, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπόσχεται στο μέλλον μια (ακόμα) ανεξάρτητη αρχή.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/12/2025 - 13:15
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