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Μα, εκεί βρήκε ο Τσίπρας να συγκριθεί με τον Μητσοτάκη;
Ανεμοδείκτης
12:45 - 15 Δεκ 2025

Μα, εκεί βρήκε ο Τσίπρας να συγκριθεί με τον Μητσοτάκη;

Άγγελος Κωβαίος
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Μπορεί να υπάρχει μια κάποια ιδιότυπη πολιτική κινητικότητα, μπορεί να εξυφαίνονται διάφορα σενάρια που μένει να δοκιμαστούν στην πράξη, μπορεί να βλέπουμε συμμαχίες πολιτικών προσώπων που δεν θα φανταζόμασταν, όμως εμφανίζονται και κάποια στοιχεία που οδηγούν κάποιον στην εκτίμηση ότι όλοι δουλεύουν για τον Μητσοτάκη.

Δεν μπορεί να απέχει κανείς πολύ από ένα τέτοιο συμπέρασμα, διαβάζοντας ότι το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, εξέδωσε μία μελέτη-εξπρές, στην οποία επιχειρεί να συγκρίνει τις οικονομικές επιδόσεις της δικής του κυβέρνησης με εκείνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη και μάλιστα επί των βασικών οικονομικών δεικτών.

Είτε το πει κανείς απουσία συναίσθησης, είτε προπέτεια, είτε οτιδήποτε άλλο, επιλογές όπως αυτή, ενώ θα μπορούσαν να γίνουν άλλες όπως π.χ. συγκρίσεις για τον πληθωρισμό, το διαθέσιμο εισόδημα, το κόστος στέγασης κ.ά., αλλά πάντως όχι για τους «βασικούς οικονομικούς δείκτες», σε συνδυασμό και με την εμμονή στο ατυχές παρελθόν, φαίνεται ότι δεν πολυτραβάει το (δήθεν) νέο πολιτικό σχήμα…

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