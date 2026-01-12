Σε πολύ κακή συγκυρία η πολιτική κρίση στην Κύπρο

Οι υποθέσεις διαφθοράς σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο και οι διαρροές των σχετικών βίντεο έρχονται στο προσκήνιο ενώ η Κύπρος ασκεί την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτό έχει προφανώς κάποια προβληματικά στοιχεία. Όμως αρχίζουν και διατυπώνονται ορισμένες εκτιμήσεις, που φωτίζουν μία άλλη διάσταση.
Στο διπλωματικό παρασκήνιο κυριαρχεί η αίσθηση ότι σχετικά σύντομα θα πρέπει να αναμένεται η εκδήλωση των διαθέσεων της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με την εκκρεμότητα του Κυπριακού και μάλλον θα πρόκειται για κάτι «αντισυμβατικό». Αν αυτά επιβεβαιωθούν όσο η κυπριακή ηγεσία κλονίζεται λόγω σκανδάλων, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν θα είναι και ό,τι καλύτερο...