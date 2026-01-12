Σε πολύ κακή συγκυρία η πολιτική κρίση στην Κύπρο

Η πολιτική κρίση στην Κύπρο φαίνεται ότι θα έχει συνέχεια και θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Οι υποθέσεις διαφθοράς σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο και οι διαρροές των σχετικών βίντεο έρχονται στο προσκήνιο ενώ η Κύπρος ασκεί την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτό έχει προφανώς κάποια προβληματικά στοιχεία. Όμως αρχίζουν και διατυπώνονται ορισμένες εκτιμήσεις, που φωτίζουν μία άλλη διάσταση.

Στο διπλωματικό παρασκήνιο κυριαρχεί η αίσθηση ότι σχετικά σύντομα θα πρέπει να αναμένεται η εκδήλωση των διαθέσεων της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με την εκκρεμότητα του Κυπριακού και μάλλον θα πρόκειται για κάτι «αντισυμβατικό». Αν αυτά επιβεβαιωθούν όσο η κυπριακή ηγεσία κλονίζεται λόγω σκανδάλων, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν θα είναι και ό,τι καλύτερο...