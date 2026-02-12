Καλό το διμερές εμπόριο με την Τουρκία, αρκεί να μειωθεί και το έλλειμμα του ισοζυγίου
Ανεμοδείκτης
11:32 - 12 Φεβ 2026

Καλό το διμερές εμπόριο με την Τουρκία, αρκεί να μειωθεί και το έλλειμμα του ισοζυγίου

Άγγελος Κωβαίος
Ένα από τα ενδιαφέροντα, σίγουρα, σημεία του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας της Τετάρτης (11/2) ήταν η δέσμευση για συνεργασία, με στόχο η αξία των διμερών εμπορικών  συναλλαγών να φτάσει τα 10 δισ. ετησίως έως το τέλος της δεκαετίας.

Τίποτα κακό σε αυτό και μάλλον εφικτός ο στόχος, όμως υπάρχει μία κρίσιμη λεπτομέρεια. Η αξία του διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ανήλθε το 2025 σε περίπου 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια για το έτος 2025. Η πορεία δε τα τελευταία χρόνια είναι σταθερά ανοδική, καθώς ο όγκος των συναλλαγών ήταν 5,8 δισ. δολάρια το 2023 και 6,2 δισ. δολάρια το 2024.

Ποια είναι η λεπτομέρεια; Ότι το εμπορικό ισοζύγιο είναι δραματικά ελλειμματικό για την Ελλάδα, αφού οι εισαγωγές από την Τουρκία είναι 5,4 δισ. δολάρια και οι εξαγωγές μας περιορίζονται στα 1,3 δισ. Συνεπώς, καλός ο στόχος για αύξηση των εμπορικών συναλλαγών, αρκεί να συνδυαστεί και με μείωση του ελλείμματος. Ειδάλλως, άνευ ιδιαίτερης σημασίας…

