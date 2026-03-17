Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δε θα εμπλακεί στον πόλεμο - Καταδικάζουμε τις επιθέσεις σε ελληνικά εμπορικά πλοία

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε επίσημες δηλώσεις του σήμερα (17/3). μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γερμανό ομόλογό του, Γιόχαν Βάντεφουλ, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η χώρα μας δεν πρόκειται να εμπλακεί στον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, καταδικάζοντας παράλληλα τις επιθέσεις εναντίον ελληνικών εμπορικών πλοίων στην περιοχή.

Ακολουθούν οι δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών:

«Η Ελλάδα δεν προτίθεται να εμπλακεί στον πόλεμο, ο οποίος αυτή τη στιγμή εξελίσσεται.

Επιπλέον, αποδοκιμάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις κατά ελληνικών εμπορικών πλοίων που λειτουργούν υπό καθεστώς πλήρους νομιμότητας.

Οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων και επιπλέον οι επιθέσεις οι οποίες γίνονται στην Μεσόγειο, θέτουν ένα πάρα πολύ σοβαρό οικολογικό ζήτημα για επικείμενη περιβαλλοντική καταστροφή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διαχειριστεί πρωτόγνωρες καταστάσεις και οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Η ασφάλεια της Ηπείρου μας είναι αδιαίρετη. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια συγκλόνισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και λειτούργησαν ως καταλύτης, αναπροσαρμόζοντας πολιτικές και επιταχύνοντας αποφάσεις, έτσι ώστε να καταστεί η Ευρώπη στρατηγικά αυτόνομη, ανταγωνιστική και ισχυρότερη.

Ο ρόλος της Γερμανίας σε αυτό το επίπεδο ως μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη είναι απολύτως καθοριστικός».