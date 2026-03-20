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attica: Στην Αθήνα το πρόγραμμα του Intercontinental Group of Department Stores
Επιχειρήσεις
08:33 - 20 Μαρ 2026

attica: Στην Αθήνα το πρόγραμμα του Intercontinental Group of Department Stores

Reporter.gr Newsroom
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 Τα πολυκαταστήματα attica, μέλος της IDEAL Holdings, διοργάνωσαν και φιλοξένησαν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το «IGDS Global High Potential Programme 2026». Πρόκειται για την κορυφαία ετήσια πρωτοβουλία ανάπτυξης ηγετικών στελεχών της Intercontinental Group of Department Stores (IGDS), του διεθνούς οργανισμού που εκπροσωπεί 42 από τα πλέον εμβληματικά πολυκαταστήματα παγκοσμίως. 
Με βάση ανακοίνωση, η επιλογή των attica ως οικοδεσπότη της φετινής διοργάνωσης, κατόπιν αιτήματος της IGDS, αποτελεί διεθνή αναγνώριση της δυναμικής τους –τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο πλαίσιο ενός διεθνούς δικτύου– καθώς και της ικανότητας τους να φιλοξενούν διεθνείς διοργανώσεις υψηλού κύρους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος των πολυκαταστημάτων attica, κ. Δημοσθένης Μπούμης, δήλωσε: «Η φιλοξενία του IGDS Global High Potential Programme στην Ελλάδα αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τα πολυκαταστήματα attica και μία αναγνώριση του ρόλου που διαδραματίζουμε στον χώρο των luxury πολυκαταστημάτων. Πιστεύουμε βαθιά ότι το μέλλον του κλάδου διαμορφώνεται μέσα από τη συνεργασία, την ανταλλαγή γνώσης και την ανάπτυξη της νέας γενιάς ηγετών. Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχουμε την ευκαιρία όχι μόνο να μοιραστούμε το success story των attica, αλλά και να εμπνευστούμε από τις ιδέες και τις στρατηγικές προσεγγίσεις ταλαντούχων στελεχών πολυτελών πολυκαταστημάτων, ενισχύοντας τη δέσμευσή μας για καινοτομία, πελατοκεντρική ανάπτυξη και διαρκή αναβάθμιση της εμπειρίας που προσφέρουμε στους πελάτες μας».

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 8 έως τις 14 Μαρτίου, συγκεντρώνοντας 22 ανερχόμενα στελέχη από το παγκόσμιο δίκτυο της IGDS. Οι συμμετέχοντες εστίασαν στο επιχειρηματικό μοντέλο των attica, μελετώντας τη στρατηγική ανάπτυξης και την εξέλιξη των προγραμμάτων loyalty, με στόχο τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης με τον πελάτη μέσα από δυναμικές και καινοτόμες πρακτικές. Μέσα από workshops και παρουσιάσεις, αναπτύχθηκε ένα περιβάλλον ουσιαστικής ανταλλαγής γνώσης σε συνεργασία με την ομάδα των attica.

Το «IGDS Global High Potential Programme 2026» φέρνει κοντά ανερχόμενα στελέχη του κλάδου του luxury retail στοχεύοντας στην καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων και την αντιμετώπιση πραγματικών επιχειρηματικών προκλήσεων. Η τελική παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί ενώπιον των διοικήσεων των μελών της IGDS, στο πλαίσιο της 78ης Γενικής Συνέλευσης του οργανισμού τον Μάιο του 2026 στο Μεξικό, μεταφέροντας το έργο που παρήχθη στην Αθήνα στο ανώτατο επίπεδο του διεθνούς δικτύου.

Σημειώνεται ότι τα attica υλοποιούν το Elevation Project, ένα στοχευμένο σχέδιο ανάπτυξης με επενδύσεις που ανέρχονται σε 20 εκατ. ευρώ έως το 2028. Το σχέδιο περιλαμβάνει την επέκταση του δικτύου, την είσοδο σε νέες κατηγορίες, την ψηφιακή αναβάθμιση και τη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη. Παράλληλα, η στενή σχέση των attica με τον διεθνή οργανισμό υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι ο Paolo de Cesare, μέλος του Δ.Σ. των attica, διετέλεσε Πρόεδρος της IGDS κατά την περίοδο 2016–2020.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διοργάνωσης, τα attica ισχυροποιούν τη θέση τους στον διεθνή διάλογο για το μέλλον του retail, επενδύοντας σταθερά στη γνώση και τις στρατηγικές συνεργασίες.

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