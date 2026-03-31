Ο Στουρνάρας, το ευρωομόλογο και μία προσευχή για την Ευρώπη

Υπάρχουν άνθρωποι σε καίριες θέσεις που βλέπουν τις κρίσεις ως ευκαιρίες για αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, που σε άλλες συνθήκες δεν θα συνέβαιναν.

Ενας από αυτούς είναι και ο Γιάννης Στουρνάρας, που δεν σταματά να καταθέτει προτάσεις, είτε για την ελληνική οικονομία, είτε για τα όσα θα πρέπει επιτέλους να κάνει η Ευρώπη γρηγορότερα από ό,τι έχει κακομάθει τις τελευταίες δεκαετίες.

Για πολλοστή φορά, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας επέμεινε στην τελευταία ομιλία του ότι πρέπει να εκδοθεί ευρωομόλογο, ειδικά στις παρούσες συνθήκες, που το φάσμα του στασιμοπληθωρισμού είναι ορατό και απειλητικό. Εδώ μπορεί κανείς να στοιχηματίσει για τη στάση των Γερμανών και απλώς να προσευχηθεί για το τι θα συμβεί στην Ευρώπη προσεχώς…