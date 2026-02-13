Θεσσαλονίκη-Σμύρνη: Το χρονικό μιας ακτοπλοϊκής σύνδεσης που δεν «ρίζωσε»

Η νέα συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για την επανεξέταση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Θεσσαλονίκης–Σμύρνης επαναφέρει στο προσκήνιο μια ιδέα που επανέρχεται περιοδικά τα τελευταία χρόνια, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει αποκτήσει μόνιμο επιχειρησιακό χαρακτήρα.

Η θαλάσσια γραμμή μεταξύ των δύο μεγάλων λιμανιών του βόρειου και του ανατολικού Αιγαίου παρουσιάζεται σταθερά ως μέτρο οικονομικής συνεργασίας, τουριστικής κινητικότητας και ενίσχυσης των εμπορικών ροών.

Ωστόσο, η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι η πρόκληση δεν είναι πολιτική ή τεχνική, αλλά κυρίως οικονομική και διαρθρωτική.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πιο πρόσφατη και ολοκληρωμένη επιχειρησιακά απόπειρα, εκείνη της Levante Ferries το 2022.

Σε αντίθεση με παλαιότερες πρωτοβουλίες που έμειναν σε επίπεδο σχεδιασμού ή διερευνητικών επαφών, η συγκεκριμένη προσπάθεια περιλάμβανε πραγματική λειτουργία γραμμής με πλοίο τύπου Ro-Pax, προγραμματισμένα δρομολόγια, δυνατότητα μεταφοράς επιβατών, οχημάτων και φορτηγών, καθώς και συνεργασία με φορείς στα δύο λιμάνια.

Παρά τα στοιχεία αυτά, η λειτουργία διακόπηκε μέσα σε λίγους μήνες, πριν προλάβει να σταθεροποιηθεί. Η εξέλιξη αυτή κατέδειξε με σαφήνεια τους λόγους που επαναλαμβανόμενα οδηγούν σε αποτυχία παρόμοια εγχειρήματα.

Πρώτος και βασικότερος παράγοντας είναι η ανεπαρκής συνδυασμένη ζήτηση. Η επιβατική κίνηση παρουσίασε έντονη εποχικότητα και δεν διατήρησε υψηλές πληρότητες πέρα από την αρχική περίοδο ενδιαφέροντος, ενώ η μεταφορά φορτηγών παρέμεινε περιορισμένη παρά τις ρητές δεσμεύσεις της τουρκικής πλευράς για την στήριξη του εγχειρήματος.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε επίσης και το υψηλό λειτουργικό κόστος, ιδίως σε μια περίοδο έντονης ανόδου των τιμών καυσίμων.

Η ως τώρα εμπειρία δείχνει ξεκάθαρα πως χωρίς μηχανισμό επιδότησης ή επιμερισμού του επιχειρηματικού κινδύνου κατά την εκκίνηση, οι διεθνείς ακτοπλοϊκές συνδέσεις εμφανίζουν περιορισμένες πιθανότητες βιωσιμότητας.

Παράλληλα, η γραμμή καλείται να ανταγωνιστεί μεταφορικά μέσα με σαφές πλεονέκτημα χρόνου και κόστους. Η αεροπορική σύνδεση εξυπηρετεί αποτελεσματικά την επιβατική ζήτηση, ενώ η οδική μεταφορά παραμένει η κυρίαρχη επιλογή για το φορτίο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η ακτοπλοΐα δεν προσφέρει αυτονόητο συγκριτικό πλεονέκτημα, εκτός εάν ενταχθεί σε ευρύτερες αλυσίδες logistics ή υποστηριχθεί θεσμικά ώστε να μειωθεί το συνολικό κόστος μεταφοράς.

Επιπλέον, η διεθνής φύση της γραμμής συνεπάγεται τελωνειακούς και συνοριακούς ελέγχους που αυξάνουν τον χρόνο ταξιδιού και την επιχειρησιακή πολυπλοκότητα. Η απουσία απλοποιημένων διακρατικών διαδικασιών λειτουργεί αποτρεπτικά, ιδίως για τις εμπορευματικές μεταφορές που βασίζονται στην ταχύτητα και την προβλεψιμότητα.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η έλλειψη μακροχρόνιας θεσμικής και χρηματοδοτικής σταθερότητας. Οι ακτοπλοϊκές επενδύσεις απαιτούν πολυετή ορίζοντα και προβλεψιμότητα στις διμερείς σχέσεις, στοιχεία που δεν διασφαλίζονται πάντα.

Η εμπειρία της γραμμής του 2022 λειτουργεί έτσι ως συμπύκνωση των προβλημάτων που αντιμετώπισαν και οι προηγούμενες προσπάθειες των τελευταίων δεκαετιών.

Υπό αυτό το πρίσμα, η πρόσφατη διακρατική συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία μόνο εφόσον συνοδευτεί από συγκεκριμένες προϋποθέσεις βιωσιμότητας, όπως η εξασφάλιση σταθερού όγκου φορτίου μέσω συνεργασιών logistics, η οικονομική ενίσχυση στην αρχική φάση λειτουργίας, η απλοποίηση τελωνειακών διαδικασιών και η διατήρηση σταθερού πλαισίου διμερών σχέσεων.

Αν δεν δοθούν ρεαλιστικές και βιώσιμες λύσεις αυτά τα ζητήματα, η σύνδεση Θεσσαλονίκης–Σμύρνης θα παραμείνει μια επαναλαμβανόμενη εξαγγελία χωρίς κανένα πρακτικό αντίκρισμα.