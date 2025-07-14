Δήμος Αθηναίων – «Ανοιχτή Γειτονιά 15 λεπτών»: Στόχος κάθε πολίτης να έχει άμεση πρόσβαση στα θεμελιώδη

Ο Δήμος Αθηναίων έκανε το πρώτο βήμα για την «Ανοιχτή Γειτονιά 15 λεπτών» και δεκάδες πολίτες παραβρέθηκαν στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης για να βάλουν τα θεμέλια για μία γειτονιά πιο προσβάσιμη, πράσινη και φιλική.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, οι κάτοικοι της 6ης Δημοτικής Κοινότητας κατέθεσαν τις προτάσεις τους για τη διασύνδεση των σημείων ενδιαφέροντός τους, ανέδειξαν τους προβληματισμούς τους και σχεδίασαν τις βέλτιστες διαδρομές πάνω σε χάρτες με όλα τα σχετικά δεδομένα.

Παρουσιάζοντας στοιχεία για την πόλη και την 6η Δημοτική Κοινότητα σχετικά με τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τις παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί και προγραμματίζονται, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Με τη συμμετοχή των πολιτών αλλάΖΟΥΜΕ την πόλη και τη γειτονιά μας. Ξεκινήσαμε από την 6η Δημοτική Κοινότητα και θα πάμε σε κάθε κοινότητα να σχεδιάσουμε μαζί, πώς θέλουμε να είναι η γειτονιά μας. Στόχος μας, είναι κάθε πολίτης να μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση σε 15 λεπτά, με τα πόδια ή το ποδήλατο, στα θεμελιώδη: σχολείο, πρωτοβάθμια δομή υγείας, πράσινο, πάρκο. “Η Ανοιχτή Γειτονιά 15 λεπτών” είναι ένα στοίχημα που θα το κερδίσουμε όλοι μαζί».

Στη συνέχεια δίνοντας έμφαση στον πολεοδομικό σχεδιασμό της 6 Δ.Κ., η Αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας, Μάρω Ευαγγελίδου, έθεσε το περίγραμμα και το όραμα της δράσης: «Οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις προτεραιότητές τους για τη γειτονιά τους, ως προς τις μετακινήσεις. Ποιες είναι οι κύριες διαδρομές που θέλουμε να βελτιώσουμε, ώστε να συνδέσουμε με άνετο και ευχάριστο περπάτημα τα σημεία καθημερινών δραστηριοτήτων με διαδρομές βιώσιμης κινητικότητας, ήπιων μορφών μετακίνησης, συμπερίληψης και προσβασιμότητας. Στόχος μας, είναι να αναδείξουμε τον χαρακτήρα των γειτονιών μας, ως τόπους κοινωνικής ζωής, φιλικές σε όλους, περιορίζοντας την καθημερινή χρήση του ΙΧ».

Οι κάτοικοι της 6ης Δημοτικής Κοινότητας μέσα από μια διαδραστική διαδικασία μετέφεραν την άποψή τους. Χρησιμοποιώντας, αρχικώς, τα κινητά τους, συμπλήρωσαν ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Όλες οι απαντήσεις εμφανίζονταν σε πραγματικό χρόνο στις οθόνες που βρίσκονταν στον χώρο.





Όσοι είχαν δυσκολία στη χρήση του ψηφιακού εργαλείου, είχαν και την ευκαιρία να συμπληρώσουν σε χαρτί τις απαντήσεις τους και να αναδείξουν τις δικές τους διαδρομές.



Στη συνέχεια, δουλεύοντας σε ομάδες, πρότειναν πάνω στον χάρτη της γειτονιάς τους τις διαδρομές, που είναι σημαντικές για την καθημερινότητά τους, καθώς και παρεμβάσεις που, κατά προτεραιότητα, θα ήθελαν να υλοποιούνται στη συνοικία τους. Ανέδειξαν τους προβληματισμούς, αλλά και τις ευκαιρίες που υπάρχουν, να δημιουργηθούν διαδρομές ήπιων, ασφαλών και προσβάσιμων μετακινήσεων.

Το εργαστήριο έκλεισε συγκεντρώνοντας πλήθος δεδομένων, απόψεων και ιδεών, ενώ η πλατφόρμα συμμετοχής και σχεδιασμού θα παραμείνει ανοικτή, για όσους δεν κατάφεραν να παρευρεθούν, ως τις 15 Σεπτεμβρίου: https://platform.participatorylab.org/enroll/category/geitonies15



Τα αποτελέσματα θα ομαδοποιηθούν, θα ταξινομηθούν και θα παραχθεί το απαραίτητο υλικό επιλογών των ζωνών - διαδρομών προτεραιότητας, ώστε να προχωρήσουν, τόσο άμεσα μέτρα όσο και -μετά από συγκεκριμένες μελέτες- οι πολεοδομικές και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και η «Ανοιχτή Γειτονιά 15 λεπτών» να γίνει πράξη. Την υποστήριξη του Δήμου για την υλοποίηση του συμμετοχικού εργαστηρίου ανέλαβε η συνεργατική - διεπιστημονική ομάδα σχεδιασμού «CommonSpace».





Τι είναι η «Ανοιχτή Γειτονιά 15 λεπτών»

Είναι μια γειτονιά στην οποία ενθαρρύνεται το περπάτημα και η μετακίνηση με ήπια και φιλικά μέσα, συνδέοντας τα σημεία κοινωνικής και καθημερινής ζωής, όπως πάρκα, σχολεία, σταθμούς δημόσιας συγκοινωνίας, χώρους πολιτισμού και ψυχαγωγίας, Δημοτικά Ιατρεία, ΚΕΠ, κ.α., με περιπατητικές ή ποδηλατικές διαδρομές 15 λεπτών. Δημιουργούμε έτσι, διαδρομές φιλικές για τους πεζούς και τα εμποδιζόμενα άτομα, ώστε να πηγαίνουν στα βασικά σημεία ενδιαφέροντος αποφεύγοντας τη χρήση του ΙΧ, που επιβαρύνει το κυκλοφοριακό της πόλης και υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής.