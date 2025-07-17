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Επιχείρηση «σκούπα» για παράνομα τραπεζοκαθίσματα και παραβάσεις στάθμευσης στο Κολωνάκι
Αυτοδιοίκηση
13:59 - 17 Ιουλ 2025

Επιχείρηση «σκούπα» για παράνομα τραπεζοκαθίσματα και παραβάσεις στάθμευσης στο Κολωνάκι

Reporter.gr Newsroom
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Μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων πραγματοποίησε ο Δήμος Αθηναίων με στόχο την απελευθέρωση δημοσίου χώρου, την εξασφάλιση πλήρους προσβασιμότητας σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους, αλλά και την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών. Κλιμάκια της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας διεξήγαγαν ελέγχους σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολωνάκι, στις 16 Ιουλίου. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν 85 παραβάσεις στάθμευσης.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε: «Η κατάσταση με τα παράνομα τραπεζοκαθίσματα έχει φθάσει στο απροχώρητο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για βιώσιμη πόλη όταν οι πεζοί στριμώχνονται ανάμεσα σε τραπέζια και καρέκλες που “πνίγουν” πλατείες και πεζοδρόμια. Όσοι νομίζουν ότι θα συνεχίσουν να παρανομούν χωρίς συνέπειες, κάνουν μεγάλο λάθος. Η αυθαιρεσία τελειώνει εδώ».

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Δημοσίων Χώρων, Θωμάς Γεωργιάδης, δήλωσε: «Ο Δήμος Αθηναίων, έστω και με τις μικρές δυνάμεις της Δημοτικής Αστυνομίας, δε μένει αδρανής. Πραγματοποιούμε καθημερινά εντατικούς ελέγχους, όσον αφορά στα τραπεζοκαθίσματα, αλλά και την παράνομη στάθμευση. Και τα δύο δυσχεραίνουν τη ζωή των κατοίκων. Όπου εντοπίζονται παραβάσεις, παρεμβαίνουμε άμεσα κι εφαρμόζουμε το γράμμα του νόμου».

Στις 16/7/2025, κατά τις βραδινές ώρες, πραγματοποιήθηκαν 19 έλεγχοι σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, στην περιοχή του Κολωνακίου. Σε 6 από αυτά, διαπιστώθηκε υπέρβαση της επιτρεπόμενης κάλυψης κοινόχρηστου χώρου.



Όσον αφορά τις παραβάσεις στάθμευσης, στην περιοχή του Κολωνακίου διαπιστώθηκαν:

- 73 σε θέσεις μόνιμων κατοίκων (Ρ-70),
- 7 σε θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης (Ρ-69),
- 4 σε γωνίες,
-1 για πατίνια (ΕΠΗΟ).

Η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων έχει εντείνει τους ελέγχους για την απελευθέρωση του δημόσιου χώρου από τα παράνομα τραπεζοκαθίσματα και την επιστροφή του στους πολίτες. Συγκεκριμένα, από τις αρχές του έτους, έχουν πραγματοποιηθεί 38 σφραγίσεις λόγω υπέρβασης της άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, 16 εκ των οποίων στην περιοχή του 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος.

Σε εφαρμογή από 2 Ιουνίου η νέα κανονιστική για τα τραπεζοκαθίσματα

Υπενθυμίζουμε ότι με βάση την προτεραιότητα που δίνει ο Δήμος Αθηναίων στην προσβασιμότητα, τη διαφάνεια και την ορθή χρήση του δημοσίου χώρου, έθεσε σε εφαρμογή στις 2/6 έναν νέο κανονισμό για την κατάληψη και αξιοποίηση κοινόχρηστων χώρων από καταστήματα και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τη νέα κανονιστική απόφαση:

Τοποθετούνται QR codes με τα απαραίτητα στοιχεία του καταστήματος. Τα καταστήματα και τα περίπτερα, που έχουν άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, υποχρεούνται να αναρτήσουν στην πρόσοψή τους, ευκρινή και καλοδιατηρημένη ταμπέλα με QR code, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις και τα πρόστιμα. Για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου επιβάλλεται πρόστιμο τριπλάσιο του αναλογούντος τέλους. Σε κάθε νέα παράβαση θα επιβάλλεται το ανάλογο πρόστιμο. Αν διαπιστωθεί και δεύτερη παράβαση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου θα γίνεται άρση των τραπεζοκαθισμάτων και επιβάλλεται σφράγιση από 1 έως 10 ημέρες. Επιπλέον, προστέθηκε νέο πρόστιμο για την καταπάτηση διάβασης τυφλών, με τετραπλασιασμό του μεγαλύτερου ποσού ανά τ.μ..

Απαγορεύεται η ανάπτυξη καρεκλών σε περιορισμένο χώρο. Για να διασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση των πολιτών, δεν παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος με πλάτος μικρότερο των 0,30 μ., το οποίο ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2026, ενώ με άμεση ισχύ, δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη καρεκλών σε παραχωρούμενο χώρο του οποίου το πλάτος είναι μικρότερο των 0,40 μ..

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/07/2025 - 14:23
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